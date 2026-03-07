El Toluca busca reafirmar su buen paso ante Bravos en el “Nemesio Diez”

Toluca, Méx.- Los Diablos Rojos del Toluca volverán a casa este domingo 8 de marzo cuando reciban a los Bravos de FC Juárez en el Estadio “Nemesio Diez”, en duelo programado a las 17:00 horas correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto escarlata llega como amplio favorito, impulsado por su gran momento futbolístico y su condición de invicto en la competencia.

El equipo dirigido por Antonio “Turco” Mohamed ha mostrado un rendimiento sólido a lo largo del campeonato. Después de nueve jornadas disputadas, el Toluca acumula seis victorias y tres empates, números que lo colocan en la cima de la tabla general con 21 puntos, igualado con Cruz Azul. La escuadra mexiquense ha ido de menos a más en el torneo y actualmente se perfila como uno de los principales contendientes al título.

En contraste, los Bravos de Ciudad Juárez llegan a este compromiso con un desempeño irregular. El conjunto fronterizo registra tres triunfos, un empate y cuatro derrotas, lo que lo ubica en la posición número 12 de la clasificación con 10 unidades. Ante este panorama, el equipo juarense intentará dar la sorpresa en una de las plazas más complicadas del futbol mexicano.

Los antecedentes recientes favorecen al conjunto escarlata. En sus últimos enfrentamientos, el Toluca ha logrado imponer condiciones ante los Bravos, destacando victorias contundentes como el 4-0 conseguido en el Clausura 2025 y el triunfo de 2-0 registrado en el Apertura del mismo año.

Además del objetivo de mantener el liderato y el invicto, el partido también representará una oportunidad para que el técnico Mohamed continúe afinando detalles en su plantel. Los Diablos Rojos se preparan para afrontar un calendario exigente, ya que en los próximos días disputarán la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde se medirán en una serie de ida y vuelta ante el San Diego FC.

De esta manera, el Toluca buscará aprovechar la localía y el respaldo de su afición para sumar tres puntos más y mantener el paso firme en el Clausura 2026.