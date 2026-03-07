7 de marzo, límite para el registro de programas adicionales en el proceso de admisión BUAP 2026

Desde Puebla

Entre los pasos de la convocatoria de admisión BUAP 2026, el 7 de marzo es la fecha límite para registro a programas con requisitos adicionales.

A través de sus redes sociales, la máxima casa de estudios detalló que el periodo de registro en programas académicos estará abierto hasta las 17:00 horas de este sábado 7 de marzo.

Llama a los aspirantes a no pasar la fecha y registrarse de manera correcta.