Balean a dos trabajadores en la Toluca-Atlacomulco

Calixtlahuaca, Méx. – Se registró un ataque armado en el municipio de Calixtlahuaca, esto derivado del reforzamiento de operativos de vigilancia y protección ciudadana instruidos por el alcalde de la capital mexiquense, Ricardo Moreno, en el que los elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca auxiliaron a dos hombres lesionados por diversos disparos de arma de fuego sobre la carretera Toluca-Atlacomulco, con ubicación en la delegación de Calixtlahuaca.

Las autoridades pertenecientes a la policía municipal acudieron de forma inmediata al lugar y localizaron a las víctimas con heridas en diversas partes del cuerpo, principalmente en los brazos, por lo que solicitaron la presencia de los servicios de emergencia para su atención médica a la brevedad.

De acuerdo con los relatos de las personas afectadas, se trató de dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes realizaron disparos y huyeron del sitio; los afectados señalaron ser trabajadores de un lote de compra y venta de autos, que no fueron despojados de pertenencias por lo que desconocen el móvil del ataque.

Al hacer el recorrido de toda la zona para dar con los agresores, los policías localizaron una motocicleta abandonada, elemento que servirá de prueba en las indagatorias una vez que los agredidos presenten la denuncia correspondiente.