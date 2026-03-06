La vida libre de violencia de las mujeres no puede esperar: Muñiz

San Mateo Atenco, Méx.- En el marco del 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de San Mateo Atenco, encabezado por Ana Muñiz Neyra, reiteró el compromiso que tiene de impulsar la igualdad de género, así como proteger la vida y dignidad de niñas y mujeres atenquenses, así como asegurar su acceso a la justicia y que vivan con seguridad al salir a las calles.

En el evento realizado en el Teatro Sor Juana Inés de la Cruz, la alcaldesa subrayó que “este día no es solo una fecha en el calendario; es un recordatorio del compromiso que asumimos como gobierno para hacer de la perspectiva de género una hoja de ruta para impulsar el desarrollo real de la sociedad atenquense”, además reconoció, que promover el adelanto de las mujeres significa impulsar el desarrollo de todo el municipio.

Cabe destacar que este modelo incluye operativos comunitarios realizados en más de 500 puntos del municipio, el Semáforo denominado “¡AHORA!”, la Unidad Municipal de Primera Intervención en Delitos de Género, así como la Alerta ¡AHORA!, el dispositivo de geolocalización conectado al Centro de Mando C4 que permite brindar protección inmediata a personas con medidas de protección, la presidenta municipal informó que 385 mujeres han sido beneficiadas con el dispositivo de alerta, de las cuales 223 cuentan actualmente con el sistema activo, además de que el gobierno municipal ha brindado atención psicológica, jurídica y acompañamiento para la presentación de denuncias y canalización a refugios cuando ha sido necesario.

Destacando que, gracias a estas acciones y al trabajo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales, San Mateo Atenco ha logrado reducir en 37% los índices de violencia de género, informó Ana Muñiz: “Tenemos derecho a participar plenamente en la vida política, a expresar nuestras ideas y a ocupar espacios de decisión sin ser objeto de discriminación, odio o ataques”, aseveró.

Además, en las actividades conmemorativas, se llevó a cabo la conferencia magistral de Blanca Pérez Villalobos, empresaria con más de 30 años de trayectoria y referente en el empoderamiento económico de las mujeres, quien compartió una ponencia inspiradora sobre liderazgo, desarrollo personal y fortalecimiento de la participación femenina en la vida económica y social, posteriormente, autoridades municipales, estatales y federales inauguraron en la Plaza Juárez la Jornada de Servicios Mujeres por la Paz, donde diversas instituciones instalaron módulos para brindar asesoría jurídica, servicios de salud, orientación psicológica, atención a víctimas de violencia de género y programas de bienestar y desarrollo.

La mandataria también resaltó que esta jornada acerca a las mujeres servicios fundamentales para fortalecer su autonomía y garantizar sus derechos y dijo: “De poco sirven los discursos, planes y programas si no se acompañan de servicios que ayuden a las mujeres a resolver sus problemas y alcanzar sus anhelos”.

Finalmente, la alcaldesa Ana Muñiz reiteró que su gobierno continuará trabajando para lograr reafirmar políticas públicas que garanticen la igualdad y una vida libre de violencia para todas.