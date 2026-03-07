Se manifiestan docentes fuera de la SEP

Desde Puebla

La mañana de este viernes, un grupo de maestros se manifestó fuera de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla.

A fin de exigir transparencia en la asignación de plazas, además de que sean permanentes, no sólo temporales.

Durante el movimiento, también llegaron padres de familia de la Escuela Primaria “Niños Héroes de Chapultepec” en San Pedro Cholula.

Quienes denunciaron que no hay docentes y han tenido que pagar un maestro temporal casi durante el ciclo escolar completo.

La dependencia continúa recibiendo quejas enfocadas principalmente en la asignación de plazas y falta de personal en las instituciones.