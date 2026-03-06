Montoya promete cumplir compromisos en Naucalpan en dos años

Naucalpan, Méx.- El compromiso de la administración 2025-2027 programado para los tres años de administración, hoy son proyectos cumplidos y parte del Plan de Desarrollo Municipal, informó el alcalde Isaac Montoya Márquez.

Estos proyectos, a la fecha presentan un avance en 22 de los 27 contemplados, de un 81.5 por ciento en tan solo un año, de gobierno.

Acompañado del titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), Manuel Noyola, Montoya Márquez explicó los grandes avances de las propuestas, proyectos que fueron compromiso para su gobierno.

Los 100 pasos para la Transformación de Naucalpan, y también los logros en materia de la “Estrategia Seguridad con Todo”, la Guardia Municipal con la policía de proximidad social, y la dignificación policial y la baja constante en la incidencia delictiva; y los pasos que no avanzamos en el 2025, se van a dar en este año, y básicamente en dos años, vamos a cumplir plenamente la totalidad de compromisos hechos con la ciudadanía, dijo el alcalde.

Montoya Márquez, mencionó que con cualquier indicador, comparativamente con la pasada administración y con otros años de gobierno, indudablemente es favorable nuestra estrategia para cumplir los compromisos.

Refirió que, los 100 pasos para la Transformación de Naucalpan están en concordancia con los 100 pasos para la Transformación de México, que planteó la Presidenta de la República, de los cuales solo 33 quedan pendientes para los casi dos años de administración que faltan, entre los que destacó, la creación de la Guardia Municipal y de la Policía Ética; la intervención del Boulevard Luis Donaldo Colosio; el millón de metros cuadrados de reconstrucción de andadores, calles y avenidas en el municipio.

Todo ello, con un avance general de 67 por ciento, de los 100 pasos para la Transformación de Naucalpan, compromiso del alcalde, para realizarlos durante los tres años de administración.

También, la intervención integral de la Avenida Minas Palacio; la rehabilitación de los carriles laterales de Periférico con concreto hidráulico; la descentralización administrativa con los OASIS; la gestión de la primera Universidad Nacional Rosario Castellanos en el Estado de México, que fue la de Naucalpan, la Línea 3 del Mexicable con un avance de más del 65 por ciento y el programa de Bienestar para las Familias Naucalpenses; entre otros más.

Los proyectos y programas que hoy son una realidad en Naucalpan, y que benefician a miles de pobladores de este municipio y otros más que se han hecho y que no eran promesas, dadas las emergencias, son el tema de los taludes, se intervino porque la anterior administración dejó crecer el problema, hemos dedicado también parte del presupuesto para lograr esta reconstrucción de Naucalpan, son: el cumplimiento de la gestión para el Mexicable Línea 3, la COMUNA y del programa que tiene que ver con la seguridad de los menores que este “Caminito a la Escuela”, entre otras.

Finalmente, destacó los avances en seguridad, como la dignificación y reconocimiento a los elementos de la Guardia Municipal, a cuyo frente se encuentra el Comisario Juan Carlos Quezada.