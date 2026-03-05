Se transforma Periférico Norte en el “Sendero Seguro” más grande de México: Montoya

​Naucalpan, Méx.- En su conferencia semanal, el alcalde Isaac Montoya Márquez, anunció que en un movimiento histórico para la movilidad y seguridad del Valle de México, el Periférico Norte se someterá a una metamorfosis radical.

Esta vialidad que cuenta con una extensión de 108 kilómetros, dejará de ser solo para que en ella circule un flujo de vehículos, para convertirse en el “Sendero Seguro más grande del país”.

Montoya Márquez dijo que, este es un proyecto que busca devolver la tranquilidad a automovilistas y peatones.

​El alcalde, destacó que este esfuerzo es el resultado de una coordinación estrecha entre el Gobierno del Estado de México y los municipios colindantes. ​Agregó que además de ser un corredor de protección total el proyecto del Periférico, conectará puntos críticos desde Toreo Cuatro Caminos hasta Tepotzotlán.

La estrategia, dijo, no se limita a la vigilancia, sino a una intervención integral de la infraestructura para que los ciudadanos puedan transitar sin miedo, incluso en horas de la madrugada.

​”Queremos que los vecinos que transiten en altas horas de la noche, ya sea sobre el arroyo vehicular o las banquetas, lo hagan con seguridad”, afirmó el presidente municipal.

​Para lograrlo, se han diseñado “Triángulos de Protección” en zonas de alta afluencia: el ​Triángulo uno, Conectará Naucalpan Centro, El Molinito y Toreo; el ​Triángulo 2, enfocado en el sector educativo, unirá Naucalpan Centro, Los Remedios y Acatlán, protegiendo directamente a las comunidades del CCH Naucalpan y la FES Acatlán de la UNAM.

​Este megaproyecto se alinea con la política de la presidenta de la República, y la gobernadora del Estado de México, quienes han bautizado el presente periodo como el “Año de las Obras”.

​El alcalde dijo, que la visión del municipio es llevar infraestructura tanto a las comunidades más alejadas, como un acto de justicia social, como a los fraccionamientos residenciales, buscando una prosperidad compartida en toda la demarcación.

​Anunció la adquisición de una concretera móvil y un dren de pavimentación con recursos propios, lo que permitirá al municipio, realizar obras de bacheo y pavimentación de forma independiente, sin depender de contratistas externos.

​El proyecto además tendrá acciones complementarias como un circuito de mantenimiento, es decir, que cada martes se intervendrá Ciudad Satélite para recuperar la señalización histórica; expansión de senderos seguros, a los 10 senderos seguros actuales, se sumarán 10 más en los próximos meses.

​“Con esta iniciativa, el Periférico Norte aspira a dejar atrás su imagen de “vía rápida” hostil para consolidarse como un corredor humano, iluminado y, sobre todo, seguro para los millones de habitantes que lo recorren diariamente”, concluyó.