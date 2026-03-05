Gobierno del EdoMéx realiza jornadas sobre justicia con perspectiva de género

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en coordinación con el Poder Judicial, realizó las Jornadas Académicas “Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género”, a través de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) y la Escuela Judicial del Estado de México.

El encuentro reunió a autoridades, especialistas y representantes de instituciones públicas para reflexionar sobre la importancia de integrar la perspectiva de género en la impartición de justicia, con el objetivo de garantizar resoluciones apegadas a los derechos humanos y a la igualdad.

“Desde la Secretaría de las Mujeres reafirmamos el compromiso por trabajar con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con la academia, con la sociedad, para que la justicia con perspectiva de género no sea un discurso sino una práctica cotidiana en cada juzgado, en cada sala, en cada resolución. Cuando una mujer accede a la justicia con perspectiva de género no solo se transforma su historia, se transforma la de muchas”, enfatizó María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres.

La funcionaria destacó la importancia de atender fenómenos como la violencia vicaria y la química, que afectan a mujeres, niñas y niños, y que evidencian la necesidad de contar con personal especializado y con un enfoque sensible en los procesos judiciales.

Por su parte, José Luis Embris Vásquez, Director General de la Escuela Judicial del Estado de México, señaló que el acceso a la justicia con dicha perspectiva implica reconocer los obstáculos estructurales que enfrentan muchas mujeres, así como fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.

Durante las jornadas se realizaron conferencias y mesas de trabajo sobre temas como violencia vicaria, justicia penal con perspectiva de género, tribunales administrativos con personal especializado y la participación de las mujeres en los sistemas de justicia en América Latina.

Al evento asistieron Dilcya García Espinoza de los Monteros, Fiscal Central para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género; Claudia González Jiménez, encargada del Centro de Investigaciones de la Escuela Judicial, y Roberto Arturo Rodríguez Reyes, del Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus Municipios (IAPEM).