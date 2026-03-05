SÓTANO UNO

8M, por ellas. – El redactor de los evangelios profanos reflexiona que, a unos días de conmemorar, una vez más, como ha ocurrido desde 1975, el Día Internacional de la Mujer, la violencia contra ellas parece inagotable. Apenas hallaron muerta en Cuernavaca, a Kimberly Joselín Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma de Morelos, y ahora fue asesinada Ana Karen Nute Tellez, de 19 años. La localizaron en un baldío en Metepec. Era estudiante de Pedagogía en UniverMilenium, Universidad donde el periodista impartía clases. Quizá por ello algunas noticias duelen más.

Pero debe ser la prudencia el tema a destacar, no la nota roja. Ana solicitó un UberMoto alrededor de las 12 de la noche. El tipo que conducía la unidad, un tal Daniel “N”, fue detenido por la FGJEM. La abusaron, maltrataron y asesinaron.

No deben, niñas, niños, adolescentes, quien sea, abordar unidades como esa, sin seguridad. Y las empresas de aplicación tampoco pueden aceptar para dar servicio a cualquiera sin verificar. Si salen o salimos, es importante compartir nuestra ubicación, con quien estuvimos y con nuestra familia, no es un tema de edad, de si ya estoy grande, sino de precaución y prevención.

Este domingo viviremos una marcha más del Día Internacional de la Mujer, en la que el grito seguirá siendo ¡ya basta! Pero no, no basta, ni ha bastado, ni bastará. En nosotros está cambiar las cosas porque… no llegaron todas. Cuídense y cuidémoslas…

Colofón. – Bien Zarza y “ya chole” porros

Mientras degusta de una empanada de pulpo frito y un vaso con agua fría de Jamaica, el hacedor de los epitafios blasfemos camina frente a Rectoría de la UAEMex, su Alma Mater. Nuevamente está pintarrajeada con frases como “traidores del pueblo”. Los porros refieren tener un contrainforme que revela el incumplimiento de acuerdos… La prensa tiene la obligación de darles voz a todas las bocas, aunque sean muy viperinas, pero, “ya chole” … Como si fueran ellos los únicos universitarios…

Pero en cosas más serias, Martha Patricia Zarza Delgado se paró frente a la comunidad universitaria (no con los paristas de afuera) y dirigió un mensaje: “Ser la primera mujer rectora implica responder a la confianza de la comunidad y demostrar que el liderazgo femenino aporta nuevas formas de gobernanza, inclusión y construcción colectiva… Con eso se queda el amanuense. De sus logros ya hablaron todos y opinaron acerca de sus informes regionales, la reforma a la Legislación Universitaria, el impulso al modelo de ciencia abierta. Incluso la gobernadora le expresó su respaldo y la reconoció por su visión centrada en la inclusión y la diversidad.

Pero habría que decir, sin esos triunfalismos exacerbados ni empotrados halagos que, en la Universidad, para aquellos que se sentaron en sus pupitres y estudiaron en sus aulas, los que realmente la conocen y no sólo habla de ella para quedar bien, los que ahí tienen cientos de anécdotas, para los universitarios de linaje, se siente un cambio, pero, que no haya confusiones, no queremos una UAEMex de arengas, labias o discursos, la anhelamos autónoma y cumpliendo su palabra…

La del estribo. Evalúa PJEM a 84 jueces

Hoy la demanda de justicia parece inalcanzable, sobre todo porque los jueces “de la tómbola” tienen más en su percepción la postura política que la visión de la justicia. Por eso es muy meritorio el proceso iniciado por el Poder Judicial del Estado de México para evaluar en seis indicadores relacionados con los conocimientos y competencias técnicas, a las 84 personas juzgadoras electas el pasado 1 de junio. Siempre plausibles las acciones serias y no las apuestas ni los retos… Hasta otro Sótano. Mi X @raulmandujano