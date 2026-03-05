Se espera más de 8 mil participantes en la marcha del 8M: ONG

Desde Puebla

María de Jesús Casas Hernández, representante de la colectiva Por las Mujeres de Puebla, confía en congregar a más de ocho mil participantes para la marcha del 8M y el contingente estará encabezado por ciudadanas de la tercera edad, poblanas con sus infancias y personas con discapacidad y, al final, se contará con módulo de apoyo jurídico.

Precisó que el contingente saldrá de El Gallito para llegar a la Fiscalía General del Estado (FEG), donde contará con un módulo del despacho jurídico Z Firma Legal, para apoyar a víctimas de violencia con este tipo de servicios de manera gratuita.

En su turno, Carolina García Tosca, abogada de la firma, indicó que como mujeres de esta profesión se adhieren a esta causa, debido a que las que pasan por este tipo de situaciones no deben estar solas y esto será de manera permanente.