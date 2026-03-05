Detienen a mujer por presunta trata de personas en Villa del Carbón

Almoloya de Juárez, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de una mujer identificada como Julieta “N” por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en agravio de una menor de edad.

De acuerdo con la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, entre abril y diciembre del 2022, la investigada obligó a trabajar a la víctima en un local comercial, tipo cocina económica, ubicado en la colonia Centro del municipio de Villa del Carbón.

Por realizar sus actividades, la víctima recibía un pago de 200 pesos diarios mismos que la hoy detenida le quitaba.

Además, información recabada por esta Fiscalía permitió conocer que la víctima, también era obligada a trabajar en otro local comercial tipo bar ubicado en la colonia La Bellota del mismo municipio, donde recibía una remuneración económica por sus actividades y la cual, también era despojada por parte de Julieta “N” quien además la amenazaba con hacerle daño a su familia en caso de negarse.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, la Fiscalía inició la investigación ministerial que permitió identificar y detener a Julieta “N” por su probable participación en el delito de trata de personas en agravio de una víctima, quien fue ingresada a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición del Órgano Jurisdiccional quien habrá de determinar su situación legal.

A esta persona se le debe de considerar inocente hasta que un Juez determine lo contrario mediante una sentencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.