46 años de condena a dos sujetos por asesinar al periodista de Tehuacán, Marco Aurelio Ramírez

Desde Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria contra Jesús Armando N. y José Francisco N., como responsables del delito de homicidio calificado en agravio de un periodista, hecho ocurrido en el municipio de Tehuacán.

De acuerdo con la investigación, el 23 de mayo de 2023, aproximadamente a las 13:27 horas, los sentenciados privaron de la vida a la víctima sobre la calle Alhuelican, en el Fraccionamiento Villas Agua Blanca, en Tehuacán.

Derivado de las pruebas presentadas por la FGE, el 26 de febrero de 2026, en audiencia de individualización de sanciones, el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento impuso a cada uno una pena de 46 años y 5 meses de prisión, además del pago de la reparación integral del daño, la cual se cuantificará en la etapa de ejecución penal.