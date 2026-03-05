Capturan a cinco implicados en homicidio dentro de anexo de Ecatepec

Redacción 5 marzo, 2026

Ecatepec, Méx.- Cuatro hombres y una mujer identificados como Josué Silvano “N”, José Miguel “N”, Víctor Mario “N”, Sergio “N” y Yazmín “N” fueron detenidos en cumplimiento de un mandamiento judicial por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de Ecatepec, por su posible participación en el delito de homicidio en agravio de una víctima en un centro de rehabilitación ubicado en esta demarcación.

De acuerdo a la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, se ha podido determinar que el pasado 6 de febrero de este mismo año, Josué Silvano “N”, quien fungía como encargado del centro de rehabilitación denominado Grupo Centradic “Empezar de nuevo” A.C, habría ordenado a José Miguel “N”, interno del lugar, así como a otras dos personas, que llevaran a la víctima a un cuarto de baño ubicado en dicho lugar, donde aparentemente entre los cuatro lo habrían agredido físicamente.

Además, luego de la agresión la víctima permaneció encerrada hasta el día 8 del mismo mes, cuando la directora de dicho centro, Yazmín “N”, habría desconectado el sistema de videovigilancia con el que cuentan las instalaciones, para permitir que Josué Silvano “N”, así como otros dos internos identificados como Víctor Mario “N” y Sergio “N” sacaran a la víctima de dicho lugar para subirlo a un automóvil y trasladarlo a un hospital de la zona, pero al ingresarlo ya no contaba con signos vitales.

Al conocer de este acontecimiento, el Agente del Ministerio Público recabó las pruebas suficientes, mediante las cuales, fue posible identificar a los posibles intervinientes de los hechos, por lo que solicitó al Juez una orden de aprehensión en contra de Josué Silvano “N”, José Miguel “N”, Yazmín “N”, Víctor Mario “N” y de Sergio “N” por su probable participación en este ilícito.

Además, solicitó a la Autoridad Judicial una orden de técnica de investigación para poder ingresar a dicho inmueble con razón social Grupo Centradic “Empezar de nuevo” A.C, ubicado en Ecatepec, inmueble que al término de dicha diligencia quedó asegurado en tanto continúan las pesquisas.

En tanto que Josué Silvano “N”, José Miguel “N”, Yazmín “N”, Víctor Mario “N” y Sergio “N”, fueron ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, en espera de que una Autoridad Judicial determine su situación legal.

Los detenidos en todo momento deben de ser considerados inocentes hasta que un Juez determine lo contrario mediante una sentencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo