DEBATE

Redacción

Redacción 4 marzo, 2026

4 marzo, 2026 Columnas

Columnas 0 Comments

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate.blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/desdepueblalomejor

https://twitter.com/robertodesachy

https://twitter.com/DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Más de 400 días de atraso en la Contraloría municipal tras denuncia contra Karina Romero

Hace más de 400 días, la secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Puebla, Karina Romero Sainz, fue denunciada ante la Contraloría municipal por la representación legal de la Fundación Julita y Antonio por su NULA ACTUACIÓN en el presunto despojo de 9 hectáreas en La Covadonga

Pero, al parecer, la contralora municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda, también hace como que la virgen le habla, da largas al asunto, como su compañera en la administración municipal. Incluso, el subcontralor de Combate a la Corrupción,

, le negó al representante legal de la Fundación Julita y Antonio, Jesús González Schmall, a la respuesta FORMAL a dicha acusación.

A raíz del multicitado caso “Carlota”, en el Estado de México, en otras ciudades del país inició una etapa de concientización pública, social y hasta gubernamental de la enorme cantidad de despojos contra muchas personas y ONGS, el daño que este tipo de delitos provoca y la necesidad de que los diferentes niveles de gobierno apliquen la ley y protejan las propiedades de ciudadanos e instituciones: https://desdepuebla.com/2025/04/11/vinculan-a-proceso-a-carlota-n/

También en Puebla hay invasiones de predios, despojos solapados por instancias gubernamentales, que, bajo el pretexto de que se trata de “pleitos entre particulares”, se niegan o retrasan la aplicación del derecho, como sucede en el caso de la Fundación Julita y Antonio en La Covadonga: https://desdepuebla.com/2025/06/25/con-guardias-blancas-como-parte-de-sus-metodos-gansteriles-la-empresa-agua-inmaculada-despojo-a-la-fundacion-julita-y-antonio-de-casi-9-hectareas-y-media-en-la-cov/.

SOSPECHOSA INACCIÓN DE KARINA ROMERO Y PREOCUPANTE OPACIDAD DEL SUBCONTRALOR

La lucha de la Fundación Julita y Antonio por recuperar su propiedad es añeja. En el ayuntamiento panista de Eduardo Rivera Pérez –Adán Domínguez Sánchez se hicieron pen…los tres años: https://desdepuebla.com/2025/04/30/video-denuncian-a-invasion-de-ocho-hectareas-en-la-covadonga/.

La actual titular de Gestión Urbana, Karina Romero Sainz, sigue la misma ruta, que busca la impunidad de quienes ROBAN propiedades. En diversas ocasiones, Jesús González Schmall la ha señalado por negarse a inspeccionar, clausurar y demoler las construcciones de los supuestos invasores: https://desdepuebla.com/2025/08/21/video-acusan-a-karina-romero-de-negarse-a-respetar-la-ley-en-una-orden-de-desalojo/

Ante la sospechosa inacción de dicha funcionaria, los representantes legales de la ONG afectada levantaron una acusación FORMAL contra ella ante la Contraloría municipal “por omisiones en el proceso que se sigue por la invasión de dos predios: https://desdepuebla.com/2025/08/22/denuncian-ante-contraloria-municipal-a-la-secretaria-de-gestion-y-desarrollo-urbano-del-municipio-de-puebla/

Y más de 425 días después, el titular de la subcontraloría de Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas, Alberto Segovia Blumenkron, abrazó la “estrategia” de la opacidad al negarle a los denunciantes el acceso a la respuesta de la Contraloría a la queja/denuncia contra Romero Sainz, pese a que la Fundación Julita y Antonio ha obtenido victorias legales en instancias federales, incluida una vinculación a delito: https://desdepuebla.com/2026/02/23/por-invadir-la-covadonga-poder-judicial-federal-vincula-a-jorge-n/

La pregunta es obligatoria y clara: ¿Qué poderosos intereses tratan de mantener IMPUNIES tanto a los perpetradores del despojo en La Covadonga como a los funcionarios que ABIERTAMENTE les protegen?: https://desdepuebla.com/2025/12/03/niegan-amparo-a-invasores-de-la-covadonga/