Impulsa FONACOT créditos accesibles en EdoMéx rumbo a Semana Santa

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.– Ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) intensificó la difusión de su crédito en efectivo, con el propósito de que más trabajadores conozcan que pueden acceder a financiamiento oportuno para enfrentar los gastos propios de la temporada.

El director comercial regional zona centro, Jorge Marco Antonio Maya Mejía, subrayó que el crédito puede utilizarse para cubrir viajes, transporte, hospedaje o actividades recreativas, pero también para atender otras necesidades como pago de renta, colegiaturas, servicios o compromisos financieros.

“El objetivo es que los trabajadores sepan que cuentan con una opción accesible justo en esta temporada de Semana Santa, cuando aumentan los gastos familiares”, señaló.

El funcionario detalló que este beneficio ha llegado a mucha gente, durante 2025 el instituto colocó 66 mil 770 millones de pesos a nivel nacional. En la región centro se otorgaron 13 mil 865 millones de pesos, mientras que en el Estado de México se dispersaron 4 mil 905 millones de pesos en beneficio de 173 mil 600 trabajadores. Además, en lo que va de 2026, la región centro registra una colocación de 10 mil 608 millones de pesos, beneficiando a 75 mil 197 trabajadores.

El funcionario destacó que FONACOT ofrece actualmente los créditos con menor costo en el país, de acuerdo con el simulador de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

Entre los productos disponibles se encuentra el Crédito Mujer, con tasa preferencial desde 8.9 hasta 16.27 por ciento y un CAT de entre 17.20 y 26.60 por ciento. También está el crédito Cliente Efectivo, con tasas que van de 12.53 a 17.23 por ciento y un CAT de entre 22.20 y 27.90 por ciento.

“El crédito se deposita en efectivo directamente en la cuenta bancaria del trabajador, por lo que puede disponer del recurso para planear sus vacaciones o cubrir cualquier otro gasto”, enfatizó.

Uno de los principales beneficios para esta temporada es la rapidez del proceso. El trámite tarda entre 15 y 25 minutos y, si se realiza antes de las 14:00 horas, el depósito se efectúa el mismo día entre las 17:00 y 18:00 horas; después de ese horario, se refleja al día siguiente.

El instituto cuenta con 110 puntos de atención en el país y sucursales en el Estado de México ubicadas en Cuautitlán, Tlalnepantla, Lerma, Toluca, Texcoco, Chalco y Ecatepec. Incluso, si el trabajador ya se encuentra fuera del estado por vacaciones, puede acudir a cualquier oficina del país.

Además, mediante la aplicación móvil disponible para iOS y Android, los usuarios pueden tramitar, renovar o consultar su crédito sin acudir a sucursal, lo que facilita el acceso al financiamiento aun en temporada vacacional.

Indicó que los requisitos son sencillos: que el centro de trabajo esté afiliado al instituto, presentar identificación oficial, los últimos cuatro recibos de nómina, estado de cuenta bancario reciente y comprobante de domicilio.

Para mayor información se puede consultar la página oficial www.fonacot.gob.mx, llamar al 55 8874 7474 o visitar las redes sociales oficiales del instituto.

Finalmente, Maya Mejía reiteró que la intención es que más trabajadores aprovechen esta prestación laboral en Semana Santa, con condiciones accesibles y tasas competitivas que apoyen su economía familiar.