Alcalde de Tlalnepantla fomenta una ciudad inclusiva con la entrega 120 apoyos funcionales

Tlalnepantla, Méx.- El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, acompañado de la Presidenta Honorífica del DIF, Rocío Pérez Cruz, entregaron aparatos funcionales y auditivos en beneficio de la población que vive con alguna discapacidad.

Pérez Cruz, habló sobre la importancia de este programa como un derecho constitucional y una herramienta de justicia social, y señaló que la administración continuará las acciones necesarias para que nadie se quede atrás en el desarrollo de la ciudad.

El alcalde manifestó: “Queremos abatir cualquier obstáculo que pueda interferir en su realización como personas”. Con esta entrega, el DIF Municipal consolida su papel como un espacio de puertas abiertas dedicado a la atención integral y empática de las y los ciudadanos.

Destacó que en el municipio residen más de 30 mil personas en esta condición, de las cuales aproximadamente 15 mil enfrentan desafíos de movilidad y más de siete mil presentan dificultades auditivas, por lo que estas acciones responden a una realidad tangible y urgente de la demarcación.

Durante esta jornada se distribuyeron 120 aparatos, entre los que se incluyeron sillas de ruedas, andaderas y auxiliares auditivos, herramientas diseñadas para otorgar autonomía y facilitar la integración social y laboral de los beneficiarios.

Subrayó que estos apoyos no son solo equipo técnico, sino llaves que permiten a los ciudadanos recuperar su independencia y fortalecer su vínculo con el entorno, para transformar positivamente la dinámica de sus familias y de la comunidad en general.

Comentó que el proceso de asignación de estos recursos, se realizó bajo una política pública responsable, sustentada en diagnósticos médicos y socioeconómicos para asegurar “que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan”, dijo.

El alcalde mencionó que estas acciones se complementan con la estrecha coordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, lo que permite que la inversión en programas sociales se traduzca en servicios directos y obras públicas que mejoren la calidad de vida en Tlalnepantla.