Testamentos contribuyen a un crecimiento urbano más justo y equilibrado: Montoya

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya, encabezó la entrega de 250 testamentos, a fin de reducir el rezago en materia testamentaria y brindar tranquilidad a las y los ciudadanos.

En un acto orientado a fortalecer el patrimonio familiar y la paz social en el municipio, Montoya Márquez, expresó que esta iniciativa, coordinada por la Dirección General de Desarrollo Urbano, permitió la entrega de estos documentos que otorgan certeza jurídica, a la vez que, este programa tiene un profundo sentido social, ya que democratiza el acceso a la justicia y elimina barreras que durante años hicieron ver los instrumentos jurídicos como trámites lejanos, costosos o complejos.

El alcalde destacó: “realizar un testamento no es un acto relacionado con el final de la vida, es un acto de amor y responsabilidad”, al señalar que este documento garantiza que la voluntad de las personas sea respetada y que el patrimonio construido con años de esfuerzo permanezca en certeza jurídica, evitando conflictos familiares y problemas legales.

Enfatizó que, esta política pública forma parte de una visión clara de gobierno: “llevar servicios, legalidad y derechos a donde antes no llegaban, asegurando trato digno e igualdad para todas y todos los habitantes del municipio”.

En un acto que se llevó a cabo en el patio central del Palacio Municipal, las y los beneficiarios de distintas colonias de Naucalpan, reconocieron la importancia de contar con este documento para garantizar estabilidad y tranquilidad a sus familias.

Por su parte, la Directora de Desarrollo Urbano subrayó que la relevancia del testamento no solo impacta en el ámbito privado, sino también en el desarrollo ordenado de la ciudad, ya que contribuye a la regularización de propiedades, reduce litigios y favorece un crecimiento urbano más justo y equilibrado.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acercar las instituciones a la ciudadanía, consolidando una administración que transforma la gestión pública en un instrumento de bienestar, certeza jurídica y verdadera justicia social.