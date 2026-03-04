GRILLANDO

Ayer hablaba con mis alumnas y alumnos sobre el encuentro “Voces Femeninas en el Periodismo: Liderazgos y Nuevas Narrativas”, que organiza la Asociación de Periodistas y Comunicadores Mexiquenses, en el marco del Día Internacional de la Mujer y que se llevará a cabo este viernes 6 de marzo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, un ejercicio importante que refleja el poder de la mujer y su lucha por edificar una nación más equitativa y justa.

Sin embargo, la violencia sigue siendo la constante y también hablamos de la joven ANA KAREN NUTE TÉLLEZ de 19 años, que el pasado domingo desapareció tras solicitar un servicio de DiDi Moto en Toluca y que lamentablemente fue encontrada sin vida en San Miguel Totocuitlapilco, una maldita constante que no cede, que se repite y que les cuesta la vida a muchas mujeres todos los días a lo largo y ancho del país.

Si uno entra internet y busca mujeres que fueron asesinadas, tan solo en un día, aparecen casos como el de García, Nuevo León; el de Mixtepec, Oaxaca y el de Abasolo, Irapuato, sumado al lamentable caso de KIMBERLY, que fue encontrada en Morelos sin vida y que fue tema de la conferencia de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM, un preocupante negativo que ejemplifica que el machismo, la misoginia y la inoperancia de la autoridad, siguen dejando este tipo de desgracias lamentables.

Lo he dicho varias veces, las autoridades hablan mucho y el discurso resulta hasta romántico, sin embargo, en los hechos, la realidad sigue siendo preocupante, las mujeres son violentadas dentro y fuera de su hogar, pues la autoridad no actúa con la rapidez y eficiencia que demanda estos casos, ocasionando que infinidad de machos y misóginos sigan haciendo de las suyas sin ninguna consecuencia.

Y finalmente, la sociedad también debe entender que este no solo es un tema de las autoridades, sino de la educación que se brinda desde el seno familiar, aquel en donde se enseña a respetar a la mujer y no violentarla, sin embargo, es una constante en miles de hogares mexicanos, algo que no se puede seguir tolerando, pues ya basta de ser espectadores de estas lamentables tragedias, es momento de tomar cartas en el asunto y que las cifras disminuyan en la realidad, de lo contrario la lucha contra la violencia que sufren las mujeres, seguirá siendo una falacia del sistema mexicano.

LA GRÁFICA DE HOY

Es de este camión del transporte público de pasajeros que es conducido por un cafre, de esos que tienen colapsada nuestra entidad y no se diga el Valle de Toluca, pues nada más no entienden que deben conducir correctamente y se la pasan violentando el Reglamento de Tránsito ante una autoridad que los mira con una enorme impunidad.

En la esquina de las avenidas Las Torres y Heriberto Enríquez de Toluca, es constante que los pinches choferes de los camiones y taxis piratas, invadan el carril de vuelta en “U” para evitar el tráfico y meterse a la brava a los demás vehículos, lo anterior, ocasionando más caos y molestia, algo que hacen diario, pues no hay un policía de tránsito que haga algo y los multe.

Que fregonas las autoridades que andan con todo contra los automovilistas y motociclistas, pero a la mafia transportista no los tocan ni con el pétalo de una rosa, hacen lo que quieren, circulan a exceso de velocidad, en sentido contrario, invaden carriles y demás acciones que derivan en accidentes y tragedias, pues los cafres se sienten impunes.

El secretario de Movilidad, JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA, ya lleva unos dos meses en el cargo y la verdad, es que, en cuestión de orden con el transporte público, no se ha visto nada, incluso pareciera que la cosa sigue empeorando, por lo que ojalá se ponga las pilas, se pongan a trabajar, organicen un operativo con la Policía de Tránsito y ya pongan orden, pues ya basta de que estos sujetos y los concesionarios sigan actuando con tanto cinismo e irresponsabilidad.

Por cierto, si no supieran por dónde empezar, con gusto le mostramos varios puntos del Valle de Toluca donde a toda hora los camioneros y taxis piratas hacen de las suyas, para que los multen, los sancionen y ya tengan consecuencias, de lo contrario, todo seguirá empeorando en cuestiones de movilidad y transporte público.

Y VA DE CUENTO

Una tarde llega JESÚS GONZÁLEZ al consultorio: Doctor, doctor, he encontrado un error en las leyes de Mendel (principios fundamentales de la herencia genética).

El doctor LUIS LÓPEZ le dice: A ver, dígame.

Y JESÚS responde: Pues mire, mi mujer es morena, yo soy moreno, mis padres son morenos, mis suegros son morenos, toda nuestra familia es morena como el azabache, y el niño nos ha salido pelirrojo.

Dígame, ¿hacen ustedes el amor todos los días?

Pues… no.

¿Dos veces a la semana?

Pues… no.

¿Una vez al mes?

Bueno, no exactamente.

¿Cada seis meses?

No… Pero se va acercando.

¿Cada año?

-Sí, más bien.

Y finalmente le dice el doctor: Entonces ya está, lo que pasa es que ya se le oxido el pene…

HASTA mañana con más GRILLANDO.