Cisneros y Harfuch refuerzan estrategia de seguridad en Ecatepec

4 marzo, 2026

Ecatepec, Méx.- La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional en materia de seguridad y consolidar la estrategia para la construcción de paz en el municipio.

Durante el encuentro se revisaron los avances en materia de seguridad y se establecieron nuevas líneas de trabajo conjunto entre el gobierno municipal y autoridades federales, para seguir reduciendo la incidencia delictiva y garantizar mayor tranquilidad a las familias de Ecatepec.

La alcaldesa destacó que la paz en Ecatepec es un tema de interés nacional, por lo que la coordinación con el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, resulta fundamental para avanzar en una estrategia integral de seguridad.

Entre los acuerdos derivados de la reunión destacan el fortalecimiento de la capacitación de los cuerpos policiacos municipales, que contarán con el acompañamiento y apoyo de la fuerza de tarea de la Secretaría de Marina, así como mayor coordinación operativa con el Mando Unificado de la Zona Oriente.

Azucena Cisneros subrayó que la estrategia de seguridad que se impulsa en Ecatepec ya muestra resultados contundentes. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre febrero de 2024 y febrero de 2026 el municipio registró reducción histórica en delitos de alto impacto: Extorsión: disminución del 72%. Homicidio doloso: disminución del 42%. Robo de vehículos: disminución del 43%.

Estos resultados reflejan el impacto de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como el fortalecimiento de las estrategias de prevención, inteligencia y proximidad social.

El gobierno municipal reiteró que continuará trabajando de manera estrecha con las autoridades federales y estatales para consolidar un Ecatepec más seguro, en paz y con instituciones que respondan a la confianza de la ciudadanía.