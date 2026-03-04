Acciones concretas y colaboración, destaca rectora en primer informe regional UAEMéx

Toluca, Méx.- Para promover la cercanía, la participación y la inclusión de todos los espacios auriverdes, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), encabezó de manera inédita, el Primer Informe de Actividades, en el que destacó acciones concretas y mutua colaboración.

Durante su mensaje en el Centro Universitario Valle de Teotihuacán, ubicado en Axapusco, la rectora enfatizó que la UAEMéx es un reflejo del ánimo y sentir de la sociedad mexiquense, y reiteró su convicción de construir una auténtica universidad estatal, con presencia efectiva en las regiones, sensibilidad social y capacidad de respuesta a las demandas históricas de sus comunidades.

La primera titular de la UAEMéx, recordó que su llegada a la Rectoría fue resultado de un proceso democrático inédito, en el que por primera vez toda la comunidad universitaria eligió con su voto a la titular de la institución, tras un periodo marcado por el mayor paro estudiantil en la historia de la institución. Zarza Delgado destacó el papel del Consejo Universitario para preservar la continuidad institucional y abrir una nueva etapa de diálogo, corresponsabilidad y reconstrucción de la confianza.

Subrayó que los Centros Universitarios y las Unidades Académicas Profesionales no solo representan cerca de 50 por ciento de la matrícula total, sino que son el futuro de la universidad y su vínculo más directo con las regiones de la entidad mexiquense.

Es por ello, que se creó la Secretaría de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, que realizó 241 visitas a sedes regionales en el último cuatrimestre de 2025, enfatizó ante integrantes del Gabinete Universitario, así como comunidad estudiantil.Acorde a la justicia institucional, se incluyó de los directores de espacios regionales en el Consejo Universitario, con voz y voto. Asimismo, calificó como inaplazable la restitución del derecho de las comunidades a elegir a sus autoridades, proceso que ya se ha concretado en 11 elecciones, seis de ellas en sedes regionales.

El impulso a la investigación en las regiones fue otro de los compromisos centrales del informe. Aunque actualmente los Centros Universitarios concentran solo 21 por ciento de los programas de posgrado, la rectora llamó a convertirlos en polos de investigación y desarrollo científico, alineados con una nueva Agenda Estratégica de Investigación y con el paradigma de la Ciencia Abierta.

En cuanto al Plan de Acción Inmediata (PAI-140), se informó la entrega de más de 44 mil bienes a Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, incluyendo equipo de cómputo, tecnológico, científico, mobiliario, insumos médicos y obras de infraestructura, además de un incremento del 16 por ciento en el presupuesto asignado a estos espacios para 2026.

Finalmente, la rectora subrayó que su administración se distingue por un liderazgo femenino colectivo e incluyente, con un gabinete mayoritariamente integrado por mujeres, y por una visión que devuelve la universidad a su comunidad, fortalece su vocación regional y prepara a la Autónoma mexiquense para llegar con solidez al bicentenario de su creación.