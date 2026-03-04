Febrero de 2026 registra la cifra más baja de homicidios en nueve años en el EdoMéx

Toluca, Méx.- “Con acciones y estrategias coordinadas, trabajamos por tu seguridad. En la Mesa de Paz, revisamos los resultados en materia de homicidio doloso, donde febrero de este año fue el mes con la cifra más baja en este delito en los últimos nueve años, de acuerdo a información compartida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México”, afirmó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales, al dar a conocer que febrero de 2026 se convirtió en el mes con menor número de víctimas de homicidio doloso en el Estado de México desde diciembre de 2016.

De acuerdo a cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se reportaron 69 víctimas durante febrero, el registro mensual más bajo en los últimos nueve años y el punto mínimo dentro de los 110 meses comprendidos entre enero de 2017 y febrero de 2026.

El resultado cobra mayor dimensión al compararse con el punto más alto registrado en marzo de 2020, cuando se contabilizaron 289 víctimas, lo que representa una disminución del 76 por ciento respecto a la cifra reportada en febrero de este año.

La mandataria estatal atribuyó estos avances a la estrategia de seguridad que se revisa diariamente en la Mesa de Paz, instancia que encabeza y en la que participan autoridades federales, estatales y municipales para evaluar la incidencia delictiva y reforzar operativos en las distintas regiones de la entidad.Por su parte, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, calificó el anuncio como una señal positiva para el Estado de México.

“¡Gran noticia! Este febrero reportó la cifra más baja de homicidios dolosos en los últimos 9 años. El dato fue reportado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la Mesa de Paz que conduce la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Desde el inicio de esta administración, los objetivos son muy claros: Hacer del EdoMéx una entidad con más seguridad, desarrollo y prosperidad”, escribió en X.

Las estadísticas históricas reflejan que, tras el máximo alcanzado en 2019, cuando se registraron 2 mil 859 víctimas, equivalentes a 14.81 homicidios por cada cien mil habitantes, la entidad inició una tendencia sostenida a la baja. En 2025 cerró con mil 312 casos, frente a los 2 mil 539 registrados en 2019, lo que equivale a una reducción de 48 por ciento. En número de víctimas, la disminución fue de 46 por ciento, al pasar de 2 mil 859 en 2019 a mil 519 en 2025.

En los dos primeros meses de 2026 se han iniciado 157 carpetas de investigación por homicidio doloso: 88 en enero y 69 en febrero, este último el menor registro mensual en casi una década.A la sesión más reciente de la Mesa de Paz asistieron el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo; la secretaria técnica, Maricela López Urbina; el fiscal general José Luis Cervantes Martínez; así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en un esfuerzo conjunto que, de acuerdo con el gobierno estatal, busca consolidar la reducción sostenida de este delito de alto impacto.