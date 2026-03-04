Alcalde de Naucalpan continúa consolidando su liderazgo a nivel nacional

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, continúa consolidando su liderazgo a nivel nacional al ubicarse en el quinto lugar entre los 150 alcaldes evaluados según el Ranking Mitofsky correspondiente a febrero de 2026, con una aprobación ciudadana del 57.2 por ciento.En febrero de 2025, su antecesora dejó en el lugar 139 al municipio con solo el 36.6 por ciento de aprobación, hoy el Alcalde en un solo año logró escalar 134 lugares.

Con este resultado, el alcalde se posiciona en el Top 5 nacional y como el primer presidente municipal del Estado de México mejor evaluado, reflejo de un Gobierno cercano a la gente, con resultados visibles, tan solo en obra pública, en un año más de 150 obras entre estas la rehabilitación de un tramo del Periférico Norte con concreto hidráulico, la Avenida Minas Palacio, así como la Luis Donaldo Colosio, entre otras vialidades primarias. En la evaluación específica de alcaldes emanados de Morena, Isaac Montoya se colocó en el tercer lugar nacional.

El impulsó un Plan Hídrico maestro para disminuir la dependencia del Sistema Cutzamala que la administración pasada alcanzó hasta un 75 por ciento, hoy se trabaja en una reingeniería hídrica a través de 11 obras con una inversión superior a los 87 millones de pesos que permitirá garantizar que el agua llegue a más hogares y renovar la infraestructura caduca y abandonada, acción que también le permitió alcanzar este posicionamiento.En materia de seguridad, por primera vez en la historia de Naucalpan, se adquirieron 250 nuevas patrullas y herramientas de última generación para apoyar las acciones contra la delincuencia.

La construcción de un nuevo C4 que se conectará con más de 600 cámaras de video vigilancia que se instalan en el territorio municipal y a la colocación de más de 300 Alarmas vecinales REMUS.A través de las Mesas de Paz en coordinación con las tres órdenes de gobierno se colabora para reconstruir la paz y la tranquilidad en Naucalpan, se han realizado más de mil operativos de seguridad en el marco de la Estrategia Operativa Oriente.

En tanto, en 2025 llevó más de 50 Huellas de la Transformación a diversas comunidades y 10 Senderos Seguros y Luminosos, estas acciones han permitido la recuperación de más del 40 por ciento de los espacios públicos.Los avances en los diversos rubros en solo un año de gobierno, han permitido una destacada evolución de su aprobación, muestra un crecimiento sostenido y contundente.

El ascenso de Isaac Montoya en el Ranking Mitofsky no solo representa una mejora en cifras, sino el reconocimiento al trabajo territorial, la cercanía con la población y la implementación de políticas públicas orientadas a recuperar el bienestar y la dignidad de las comunidades de Naucalpan.Con resultados medibles y respaldo ciudadano creciente, Naucalpan avanza con paso firme bajo un liderazgo que hoy es referente estatal y nacional.