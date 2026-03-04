En Cuautitlán Izcalli, madres exigen revisión de expedientes por violencia vicaria

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Integrantes de la Colectiva Mamá No Se Rinde se manifestaron este martes al mediodía frente a los juzgados de Bosques del Lago, en el complejo judicial de Lago de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli, para exigir la revisión inmediata de expedientes relacionados con casos de violencia vicaria.

Con pancartas, fotografías de sus hijas e hijos y consignas dirigidas a las autoridades judiciales, las madres denunciaron presuntas omisiones, dilaciones y falta de aplicación de la perspectiva de género y de infancia en diversos procesos legales. Señalaron que, en muchos casos, las resoluciones no garantizan el interés superior de niñas y niños, como lo establece la ley.

Durante la protesta, una comisión fue recibida en una mesa de trabajo por representantes del Poder Judicial y autoridades del Gobierno del Estado de México adscritas al municipio, donde expusieron varios casos particulares. Aunque reconocieron la apertura al diálogo, subrayaron que su exigencia central es que las autoridades actúen con prontitud.

“No solo queremos que nos escuchen. Queremos que actúen. Que revisen los expedientes, que analicen las omisiones y que garanticen el interés superior de niñas y niños. La justicia no puede seguir postergándose mientras nuestras hijas e hijos siguen siendo utilizados como instrumentos de violencia”, expresaron.

A través de un comunicado, la colectiva denunció desigualdades, constante revictimización, obstaculización y parcialidad en los procesos judiciales que enfrentan mujeres en el Estado de México al buscar la procuración de justicia.

Las manifestantes señalaron que la violencia vicaria (ejercida cuando los agresores utilizan a hijas e hijos para dañar a las madres) se ve agravada, dijeron, por prácticas institucionales que prolongan los procesos y afectan el vínculo materno-filial.

“Entendemos que se trata de procesos, pero también se trata de la vida de nuestros hijos, que vemos crecer desde lejos sin motivo alguno, más que el de ser utilizados como estrategia para lastimarnos”, indicaron. Añadieron que las infancias quedan atrapadas en procedimientos “dolorosos, largos y costosos”, con consecuencias emocionales profundas.

Entre los acuerdos preliminares derivados de la mesa de atención, las autoridades se comprometieron a revisar a fondo los expedientes señalados, implementar protocolos para juzgar con perspectiva de género e infancia y evitar la revictimización durante los procesos. Asimismo, se planteó coadyuvar para garantizar el acceso a una justicia libre, gratuita y expedita.

Las integrantes de la colectiva aclararon que no buscan privilegios ni resoluciones parciales a su favor, sino que el sistema de justicia funcione adecuadamente y cumpla con su responsabilidad de proteger a las infancias.

“Sabemos que el problema es estructural, social y cultural. Hace falta cambiar muchas cosas para que las mujeres podamos vivir realmente nuestro derecho a una vida libre de violencia”, sostuvieron.

Durante la manifestación, las madres afirmaron que continuarán organizándose y solicitando mesas de trabajo que permitan revisar expedientes no solo en Bosques del Lago, sino en otros distritos judiciales del Estado de México. “Esta vez estamos juntas, ya no tenemos miedo. Mamá no se rinde. Por amor a nuestros hijos, seguiremos luchando”, concluyeron.

La movilización se suma a otras acciones emprendidas en la entidad para visibilizar la violencia vicaria y exigir que las resoluciones judiciales prioricen el bienestar y desarrollo integral de niñas y niños involucrados en disputas familiares.