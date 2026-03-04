Programa “Huixquilucan Contigo 24/7” mantiene cercanía con la población: Contreras

Huixquilucan, Méx-, La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, durante su visita al fraccionamiento Valle de las Palmas, con el programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, atendió de manera directa, a más de 50 solicitudes ciudadanas.

Contreras Carrasco, apuntó que, desde hace una década, Huixquilucan se consolida como uno de los mejores lugares para vivir, debido al trabajo 24/7 que realizan las distintas áreas de gobierno para atender, de manera personalizada, las demandas de la gente para mejorar su entorno con acciones en materia de seguridad, ecología, servicios públicos, desarrollo urbano, infraestructura, entre otros.

Dijo que el objetivo del programa Huixquilucan Contigo 24/7, “es que quienes conformamos el gobierno municipal, salgamos a las calles para mantener la cercanía con la ciudadanía y atender sus inquietudes. Es la primera vez que estamos en Valle de las Palmas, gracias por abrirnos las puertas de sus casas, aquí estamos para resolver y, sobre todo, en la medida de nuestras posibilidades, dar una solución a cada solicitud expuesta en esta jornada”, sentenció la presidenta municipal.

Durante este encuentro, la alcaldesa Romina Contreras atendió y escuchó más de 50 peticiones vecinales para mejorar el día a día de la gente, como la limpieza en áreas verdes para que niñas y niños puedan disfrutar de las zonas recreativas y, así fomentar su sano desarrollo, además del balizamiento de guarniciones, pasos peatonales, boca calles y sentidos de circulación, con el fin de contar con vialidades más seguras.

En tanto, el representante de la Asociación de Colonos Valle de las Palmas, Moisés Roffe Asse, reconoció la iniciativa de “Huixquilucan Contigo 24/7”, pues compartió que los vecinos se sienten seguros, tranquilos y orgullosos de pertenecer a un municipio que se ha colocado dentro de los mejores lugares para vivir del Estado de México, como resultado, entre otras acciones, del acercamiento con la población.

Por parte de la Dirección General de Servicios Públicos y Urbanos de Huixquilucan, se llevó a cabo la limpieza de palmeras para evitar caídas y prevenir plagas, también se colocaron diversas luminarias por calles del fraccionamiento Valle de las Palmas.

Asimismo, la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, compartió que, como resultado del Operativo de Inspección y Reordenamiento de Motocicletas que se implementó desde el año pasado, suman tres mil 900 unidades que han sido retiradas de circulación para reforzar el orden y seguridad en las tres zonas del territorio.

En esta jornada 166 del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, también se refrendó el compromiso con las familias de continuar con los operativos de seguridad de manera diaria, ya que anualmente se realizan más de 10 mil para que continúe un clima de paz en el municipio.