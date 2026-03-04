Alec Vázquez gana oro y clasifica a Santo Domingo 2026

Cartagena, Colombia.- La vela mexicana continúa esforzándose rumbo a la cita de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este año, luego de la destacada actuación de Alec Vázquez Guerrero en la competencia Windspot Kite & Foil Open 2026, que se celebró en Cartagena, Colombia.

Vázquez Guerrero, subcampeón en los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025, dominó la contienda y se hizo de la medalla de oro en la clase Fórmula Kite varonil con un total de 12 puntos, luego de 12 regatas completadas.

El mexicano de 18 años logró el primer lugar superando a los competidores locales Victor Bolaños y Jean Paul Liechti, quienes obtuvieron 16 y 21 unidades, respectivamente.

Alec Vázquez se suma a las plazas nominales obtenidas por Álvaro Ramírez y Sofía Baeza en bote mixto de la clase 420 y Gerardo Benítez de la categoría ILCA 7 para Santo Domingo 2026.

La justa regional está cada vez más cerca, pues se realizará del 24 de julio al 8 de agosto en la capital de República Dominicana.