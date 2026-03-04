Para Taekwondo tricolor debuta en el Abierto de EE.UU.

Estados Unidos.- La selección mexicana de para taekwondo, a cargo de las entrenadoras María Espinoza y Jannet Alegría, viaja este miércoles a Las Vegas, para participar en su primera competencia del año, el Abierto de Estados Unidos 2026, que se realizará del 5 al 8 de marzo y en la que verán acción 10 deportistas, entre quienes destacan los medallistas de Juegos Paralímpicos París 2024: Juan Diego García en -70 kilos y Luis Mario Nájera en -80 kg.

También asisten las medallistas mundiales: Claudia Romero (-47 kg), Jessica García (-52 kg) y Fernanda Vargas (65 kg), los medallistas parapanamericanos: Suisei Koyama (52 kg) e Iván Torres (-58 kg), así como Lupita Rojas (-47 kg), Víctor Palacios (-70 kg) y Mauricio Gutiérrez (-58 kg).

“Iniciamos el año con mucha motivación, nuestra primera competencia será este Abierto de Las Vegas y la importancia de asistir a este evento es tener el roce con los competidores que van a participar”, destacó María del Rosario Espinoza, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

El equipo, que tendrá un año con muchos compromisos competitivos, realizó su preparación en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CNAR), complejo deportivo perteneciente a la CONADE.

“Retomamos los entrenamientos con el equipo de para taekwondo a principios de febrero, con objetivos claros para este año, que son: el Campeonato Mundial 2026, el Campeonato Parapanamericano y los Grand Prix, con los que empezaremos el ciclo paralímpico a Los Ángeles 2028”, resaltó la triple medallista olímpica.

“El objetivo principal para este año es el Campeonato del Mundo que será en agosto, actualmente el equipo está conformado por deportistas ya experimentados y nuevos talentos que tienen apenas este año del ciclo paralímpico con el equipo; eso es bueno porque los experimentados jalan a los chicos más nuevos, con la meta clara de lograr los mejores resultados para el Campeonato del Mundo”, puntualizó la entrenadora nacional.

Agregó que, también este año inicia la clasificación a los Juegos Parapanamericanos Lima 2027, por lo que todos los puntos que se ganen en certámenes internacionales designados serán importantes, para lograr la calificación, por lo que continuarán con una ardua preparación.

“Para nosotros como equipo el seguir aquí en el CNAR representa la gran oportunidad de estar entrenando en instalaciones de primer nivel y a los chicos también les da esa seguridad, esa certeza, de contar aquí con el hospedaje, los alimentos y con las instalaciones, tanto del gimnasio como del área de taekwondo, es una gran ventaja”, consideró la entrenadora.

Respecto a sus expectativas en el USA Open, puntualizó: “Cada vez que salimos de México a competencias internacionales tenemos muy claro que el objetivo es dar lo mejor, siempre es la entrega, la pasión y el amor que tenemos por nuestra disciplina, por México, para buscar las medallas”.