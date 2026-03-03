Rayados pone fin al ciclo de Domènec Torrent

Monterrey, Nuevo León.- La derrota ante Cruz Azul en la Jornada 8 fue el punto de quiebre para Rayados de Monterrey. La directiva regiomontana anunció la salida de Domènec Torrent como director técnico, decisión tomada tras una serie de resultados y actuaciones que no estuvieron a la altura de las expectativas del club y su afición.

El descalabro en el Estadio BBVA volvió a exhibir las inconsistencias de un equipo que, pese a contar con una de las plantillas más completas del futbol mexicano, no logró consolidar una identidad clara en el terreno de juego. Los abucheos en las tribunas se hicieron cada vez más frecuentes en las últimas semanas, reflejo del descontento por el funcionamiento colectivo y la falta de contundencia en momentos clave.

Más allá de un resultado puntual, la sensación general fue que el proyecto deportivo había perdido rumbo. La distancia entre la calidad individual del plantel y el rendimiento mostrado en la cancha terminó por generar presión interna y externa. En una institución acostumbrada a competir por el título, la irregularidad no es una opción.

Ante este escenario, la dirigencia decidió cerrar el proceso encabezado por el estratega español y designar a Nicolás Sánchez como técnico interino. El exjugador albiazul tomará las riendas del equipo en el compromiso frente a Querétaro y posteriormente en el Clásico Regio ante Tigres, partidos que marcarán el pulso de lo que resta del certamen.

El desafío inmediato será recuperar confianza, fortalecer el vestidor y responder a la exigencia de una afición que no deja de respaldar, pero que también reclama resultados. Mientras tanto, la directiva trabajará en la elección del próximo entrenador que pueda construir un proyecto sólido y devolverle a Rayados la estabilidad y el protagonismo que su historia y su inversión demandan.