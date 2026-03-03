Anuncian marcha de UPREZ en Toluca para exigir acuerdos en materia educativa y laboral

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.– La Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), anunció una marcha y plantón masivo este 3 de marzo, en la ciudad de Toluca, para demandar al gobierno de Estado de México el cumplimiento de acuerdos pendientes en materia educativa y laboral.

A través de un llamado público, la organización social advirtió que volverá a las calles ante lo que consideran “promesas de papel” y la falta de respuestas concretas. Por lo que la marcha será del mercado Benito Juárez para llegar a Palacio de Gobierno y ahí, realizar un plantón.

Los temas centrales por los que realizan la marcha en Toluca, anunciaron sus dirigentes, Felipe Rodríguez y Joe Osorio, son los programas para el campo que se detuvieron; de una petición de 20 tractores, solo respondieron otorgando dos unidades. También exigen el mantenimiento de bordos para el almacenamiento de agua.

En el sector educativo, señalan que falta el reconocimiento oficial de varias escuelas de nivel medio superior; la liberación del terreno para la EPO 345; equipamiento e infraestructura para algunos planteles, así como el saneamiento del Río Lerma y la garantía del derecho humano al agua.

Asimismo, demandan la donación de terrenos para la Preparatoria Popular Genaro Vázquez, en Nezahualcóyotl, y para la Preparatoria Elisa Nava, con el fin de garantizar espacios dignos para la educación media superior.

Entre otras exigencias, solicitan la basificación inmediata de maestras y maestros, así como condiciones laborales y salariales dignas, además de la creación de plazas para pedagogos en escuelas con más de dos mil alumnos, ante la creciente demanda educativa.

La movilización, en la que participarán estudiantes, padres de familia y docentes del Proyecto Educativo Lenin, así como integrantes de la UPREZ, señalaron, busca visibilizar problemáticas estructurales que afectan directamente a estudiantes, docentes y comunidades educativas. Permanecerán en plantón hasta obtener respuestas formales y soluciones verificables.