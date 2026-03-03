Multas por no presentar declaración anual superan los 45 mil pesos

Toluca, Méx.- La declaración anual se ha convertido en uno de los momentos financieros más sensibles del año para los contribuyentes en México. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las sanciones por incumplimiento pueden superar los 22 mil pesos para personas físicas y alcanzar hasta 45 mil pesos en el caso de personas morales, lo que refleja el impacto económico que puede tener un error, omisión o retraso en el proceso.

Más allá de la multa, especialistas advierten que el verdadero riesgo radica en no detectar adeudos o inconsistencias a tiempo, ya que estas pueden derivar en recargos, actualizaciones y restricciones en trámites fiscales, además de afectar el historial crediticio, la liquidez y la capacidad de inversión de empresas y contribuyentes individuales.

Cada año, durante el periodo de presentación, que para personas físicas concluye en abril y para personas morales en marzo, miles de contribuyentes enfrentan dudas sobre deducciones personales, facturación, ingresos acumulables y declaraciones provisionales.

Un error en la captura de información o la omisión de ingresos puede activar revisiones electrónicas por parte de la autoridad fiscal.

De acuerdo con datos oficiales, el SAT ha fortalecido los mecanismos de fiscalización digital, lo que permite detectar inconsistencias entre facturación electrónica, declaraciones mensuales y reportes bancarios.

Por ello, expertos recomiendan revisar con anticipación la información precargada en el portal del SAT, verificar que las facturas emitidas y recibidas sean correctas y, en caso necesario, acudir con un contador certificado.

Además de evitar sanciones, presentar la declaración anual en tiempo y forma permite acceder a posibles saldos a favor, especialmente en el caso de personas físicas que realizan deducciones por gastos médicos, educativos o hipotecarios.

Autoridades fiscales reiteran que el cumplimiento oportuno no solo evita multas, sino que fortalece la cultura contributiva y brinda certeza financiera a quienes mantienen en orden su situación fiscal. Ante el endurecimiento de las medidas de supervisión, la recomendación es clara, anticiparse, revisar la información y cumplir dentro de los plazos establecidos.