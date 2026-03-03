Policías de Chimalhuacán gozarán de mejores prestaciones laborales

Chimalhuacán, Méx.- Incremento salarial, estímulos por asistencia y antigüedad, gratificación por productividad, así como vales de despensa, son parte de las mejoras de condiciones laborales a las que accederá el personal operativo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de este municipio durante el año.

Dichas mejoras tienen el objetivo de que los policías permanezcan en la corporación e incrementen su desempeño, así como continuar con la dignificación laboral impulsada por la administración de la presidenta Xóchitl Flores Jiménez.

En sesión ordinaria de cabildo efectuada en el palacio municipal, la alcaldesa Xóchitl Flores resaltó la importancia de este programa, el cual comenzó operaciones en 2025 y fue rectificado por el cuerpo edilicio para que continúe este año.

En cuanto al incremento salarial, se informó que los elementos operativos recibirán mil pesos más de sueldo neto a la quincena; el estímulo por asistencia será otorgado a quienes laboren de forma continua e ininterrumpida –sin faltas ni incidencias–, a lo largo del presente año.

Los policías municipales también accederán a un estímulo anual de tres mil pesos cuando la antigüedad de servicio sea de 30 años o más, de $2,500 cuando sea de 25 a 29 años y de $2,000 cuando tengan en servicio de 20 a 24 años.

Asimismo, aquellos elementos que tengan una productividad de impacto recibirán un bono que va de los 6,000 a los 10,000 pesos al año. Mientras que todos los elementos operativos recibirán 500 pesos en vales de despensa a la quincena.

Con estas mejoras a las condiciones laborales, señaló la alcaldesa, el gobierno de Chimalhuacán reitera su apoyo y respaldo a los elementos que a diario ejercen su labor con profesionalismo, responsabilidad y en beneficio de la seguridad de la población.

“TERRITORIOS DE JUSTICIA”

Por otra parte, se informó que con el objetivo de fortalecer la protección y garantía de los derechos de las infancias y adolescencias, los gobiernos del Estado de México y Chimalhuacán pusieron en marcha el programa “Territorios de Justicia”.

Bajo cinco ejes fundamentales —Salud y Nutrición, Educación, Bienestar y Cuidados, Protección e Igualdad de Género como eje transversal—, “Territorios de Justicia” acerca servicios y acompañamiento directamente a las comunidades más vulnerables.

Durante la jornada, dependencias estatales y municipales brindaron asesoría jurídica y orientación familiar, atención psicológica, canalización y seguimiento de casos, información para la prevención de la violencia, servicios de registro civil, atención en salud física y mental, apoyo a víctimas y actividades lúdicas y educativas con enfoque de derechos.