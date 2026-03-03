Capacitan a policías de Toluca en vísperas del 8M

Toluca, Méx.- Hombres y mujeres que son elementos de la policía municipal de Toluca, son capacitadas para poder proteger a quienes acudan a las actividades que se llevarán a cabo por el Día Internacional de la Mujer, 8M.

El alcalde Ricardo Moreno instruyó la Jornada de Capacitaciones 2026 para elementos de la Policía Municipal.

Es la Defensoría Municipal de Derechos Humanos encabeza las acciones en estrecha coordinación con diversas instancias como la Consejería Jurídica del Estado de México, a través de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos (CEMPIDH), la Secretaría de las Mujeres y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).

Por lo que las y los elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección reciben conocimientos para fortalecer la actuación institucional, promover el respeto irrestricto a la libertad de expresión, garantizar la protección de personas y asegurar el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Será hasta el 6 de marzo, grupos de uniformados participarán en diversas formaciones sobre los temas de prevención de violencia hacia las mujeres en atención a la Alerta de género, Protocolos de actuación frente a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en el marco de la protesta social y Derechos humanos de las mujeres, por mencionar algunos.