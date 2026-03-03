Impulsará IEEM y UAEMéx promoción de cultura política y participación ciudadana

Toluca, Méx.- Amalia Pulido Gómez, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México informó que en conjunto con la Universidad Autónoma de la entidad (UAEMéx) trabajarán en favor de impulsar la promoción de la cultura política y la participación ciudadana.

Previo a la presentación del Primer Informe de la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, la Consejera Presidenta del IEEM indicó que mantiene pláticas con la titular de la UAEMéx para la firma de convenios que vengan a promover la cultura de participación entre la comunidad estudiantil, por lo que en breve anunciarán una serie de convenios para lograr dicho cometido.

Puntualizó que debido a que el sector juvenil es el que menos participa e involucra en las actividades de participación ciudadana y cultura política planean una serie de estrategias, en las que se incluirán la realización de foros.

“Es una actividad que se tiene que hacer no solo con la autoridad electoral si no con los partidos políticos, las propias instancias de educación nos tienen que ayudar en este sentido, así lo hemos estado haciendo, así que seguiremos promoviendo esta cultura”, dijo.

De acuerdo con cifras del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, más de la mitad de jóvenes afirman no estar interesados en política ni identificarse con ninguna tendencia política.

E incluso, siete de cada 10 jóvenes de entre 18 y 29 años desconfía de la política en México debido a que consideran que las personas que ejercen esta actividad no son aptas para los cargos públicos y sólo ven por sus intereses individuales, indican los datos del estudio La voz de los jóvenes en el contexto electoral.

Es por ello que, ante este panorama, el Instituto Nacional Electoral (INE), promueve en conjunto con institutos electorales de cada entidad ejercicios como la Consulta Infantil y Juvenil, que en 2024 en el Estado de México registró un millón 664 mil 482 niñas, niños y adolescentes participantes quienes expresaron sus opiniones sobre temas sociales como seguridad y medio ambiente.

Dicha consulta, es un ejercicio de participación donde menores de edad tienen voz en asuntos de su comunidad y derechos, lo que promueve la cultura cívica desde edades tempranas.