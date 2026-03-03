Equipo de la SSEM es campeón de la Copa Colibrí 2025-2026

Toluca, Méx.- Con un gran despliegue físico y destacado trabajo en equipo, el representativo de fútbol siete varonil de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), se proclamó campeón de la Primer Copa Colibrí 2025-2026.

En el estadio Universitario Alberto Chivo Córdoba de la Universidad Autónoma de la entidad mexiquense (UAEMéx), la escuadra integrada por policías estatales sostuvo un reñido partido contra su similar del ISSEMyM.

En los dos tiempos reglamentarios concluyeron con un marcador 0-0, por lo que se obtuvo la definición en tanda de penales donde los efectivos de la SSEM se impusieron 5 a 4.

Durante la ceremonia de premiación el Secretario del Bienestar, Juan Carlos González Romero y la Rectora de la UAEM, Martha Patricia Zarza Delgado, destacaron la participación de las y los servidores públicos y coincidieron en la trascendencia que el deporte tiene en la vida y desarrollo humano.

El certamen orquestado por el Voluntariado de la Secretaría del Bienestar mexiquense tuvo como finalidad que, a través de la actividad física se fomente la sana convivencia y competencia entre los servidores públicos. Es así que 55 equipos, 41 varoniles y 14 femeniles de 25 dependencias, con un aproximado de mil 50 jugadoras y jugadores, 246 mujeres y 804 hombres, buscaron a lo largo de cinco meses conquistar la gloria deportiva.

En la rama femenil se alzaron como campeonas las integrantes del equipo Iniciativas del Poder Legislativo quienes se impusieron ante las locales Potras de la máxima casa de estudios estatal.

Cabe destacar que la iniciativa fomentó la cultura de la donación por lo que cada participante y dependencias hicieron aportaciones en especie como artículos de limpieza, higiene personal, material quirúrgico, andaderas, sillas de ruedas, juguetes, pañales, arroz, atún, entre otros.

Finalmente, en representación del Secretario de Seguridad de la entidad, Cristóbal Castañeda Camarillo, asistió el Director General del Sistema de Desarrollo Policial, Manuel Enrique Galicia Blanco, quien reconoció el desempeño de los jugadores y el gran papel que realizaron al representar a la dependencia, con más de 50 goles a lo largo de la copa, además de contar con el goleador del torneo, José Brayan Santamaría Chávez con 16 anotaciones.