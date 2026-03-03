CONADE y Puebla anuncian Copa del Mundo de Tiro con Arco

Puebla, Méx.- El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, presentaron este lunes la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, evento que se realizará del 7 al 12 de abril y reafirmará a México como una de las mejores sedes deportivas del planeta.

Armenta Mier y Pacheco Marrufo presidieron una rueda de prensa en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde explicaron los detalles de la justa que reunirá más de 400 atletas y 200 entrenadores de casi 30 naciones, en lo que representará la primera vez de la historia que nuestro país albergue un comienzo del prestigioso Serial de World Archery.

“Como mexicanas y mexicanos, esto nos debe llenar de orgullo, porque significa que México tiene algo muy especial y todo lo necesario en infraestructura, seguridad, cultura y sociedad para ser sede de los torneos deportivos de más alto nivel y jerarquía de todo el planeta”, dijo el titular de la CONADE.

“Es aquí donde quiero reconocer y agradecer el compromiso y la apertura del Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quien se ha convertido en un aliado incondicional para el desarrollo del deporte y cultura física, y que también ha puesto toda su confianza en que El deporte transforma vidas”, agregó.

Pacheco Marrufo y Armenta Mier resaltaron que la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, al igual que otros eventos de primer nivel que ha albergado nuestro país, impactará en diversos aspectos y ámbitos:

1. Derrama económica y proyección de una imagen positiva de México y Puebla a nivel internacional.

2. Que nuestras y nuestros atletas tengan fogueo al más alto nivel sin salir de casa, donde serán apoyados por su gente.

3. Y, sobre todo, que nuestras nuevas generaciones, niñas, niños y jóvenes, vean las competencias y se enamoren del deporte, se inspiren y quieran ser nuestros siguientes representantes internacionales.

Este torneo otorgará puntos de ranking mundial rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, pero también brindará a las y los campeones de cada prueba los primeros boletos para la gran Final de Copa del Mundo, que también tendrá lugar en nuestro país, específicamente en Saltillo durante el mes de septiembre.

“Confío plenamente en que esta Copa del Mundo será un éxito total y una muestra contundente de lo que México tiene para ofrecer como uno de los mejores anfitriones del planeta y potencia mundial deportiva en el tiro con arco.

“México no es reflejo de lo que sucede en un mal día, México es todos los torneos internacionales que se llevan a cabo en nuestro territorio, y también es un país que seguirá haciendo historia y transformando vidas a través del deporte”, finalizó el dirigente de la CONADE.

Por su parte, Armenta Mier expresó: “gracias a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y a Rommel Pacheco por llevar el deporte a Puebla. Con estos eventos e inversión en el deporte, alejamos a nuestras nuevas generaciones de las conductas impropias. Es un tema de fondo, porque el deporte da seguridad personal que transforma la vida”.

Rommel Pacheco y Alejandro Armenta estuvieron acompañados por el presidente municipal de Puebla, José Chedraui; el presidente de World Archery México, Gabriel Ramos; el encargado de despacho de la Secretaría del Deporte y Juventud del Estado de Puebla, Mauricio García; la primera boxeadora poblana campeona mundial plata del Consejo Mundial de Box, Gabriela Sánchez; así como los arqueros seleccionados nacionales y multimedallistas internacionales Alejandra Valencia, Ángela Ruiz, Maya Becerra y Matías Grande.