PVEM EdoMéx destaca el “piso parejo” y la representación proporcional en reforma electoral

Toluca, Méx.– El presidente del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, dio un avance sobre la reforma electoral en discusión y subrayó que su partido respalda una reducción al financiamiento público, siempre y cuando se garantice equidad en la contienda. Asimismo, defendió la vigencia de la representación proporcional como mecanismo para asegurar voz a las minorías.

En entrevista, el dirigente estatal señaló que uno de los puntos “en cuestión” es el financiamiento a los partidos políticos. “Estamos a favor de que se le baje el financiamiento a los partidos siempre y cuando pueda ser parejo, empezar desde un piso parejo”, expresó.

Para ejemplificar su postura, recurrió a una analogía futbolística al mencionar al Deportivo Toluca; dijo que así como un equipo no puede iniciar un torneo con ventaja por haber sido campeón, en política no debería existir una condición que favorezca al partido que ya ganó la Presidencia y el mayor número de diputaciones. “El partido que de por sí gana la Presidencia y las diputaciones es el que más recurso tiene, entonces se convierte en una inequidad en la contienda”, sostuvo.

El segundo punto que el Verde considera central es el de las representaciones proporcionales. Couttolenc recordó que este esquema es resultado de una lucha política iniciada en la década de los setenta y consolidada a principios de los noventa, por lo que argumentó que la mayoría de los distritos electorales se ganan con entre 55 y 60 por ciento de la votación, lo que implica que una parte significativa de la ciudadanía queda sin representación directa. “Hay una mitad de la población que no tiene representación; es importante que esos también tengan voz”, afirmó.

En ese sentido, defendió la necesidad de mantener mecanismos que permitan la inclusión de las minorías en los órganos legislativos, como vía para fortalecer la pluralidad y la vida democrática del país.

No obstante, el dirigente partidista precisó que hasta el momento de sus declaraciones no había recibido el documento formal de la reforma, por lo que adelantó que el pronunciamiento definitivo dependerá del contenido específico de la iniciativa.

Indicó que, en caso de que la propuesta sea similar al modelo vigente en el Estado de México, con una integración mixta de legisladores por lista y por primera minoría, su partido estaría “muy contento y a favor”, al considerar que dicho esquema ha funcionado de manera adecuada en la entidad.

“Hay que esperar a ver cómo llega el documento para emitir nuestro comentario formal”, concluyó.