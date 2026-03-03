Toluca remonta y le quita el invicto a Pumas en C.U.

Ciudad de México.- Los Diablos Rojos del Toluca firmaron una noche de carácter en Ciudad Universitaria al venir de atrás en dos ocasiones para imponerse 3-2 a los Pumas de la UNAM, resultado con el que el conjunto escarlata reafirma su candidatura al título y mantiene firme su aspiración al tricampeonato.

El partido comenzó con sorpresa para los locales. Apenas en los primeros minutos, el paraguayo Robert Morales adelantó a Pumas desde el punto penal, venciendo al guardameta Hugo González y aplicando la conocida “ley del ex”. El propio Morales tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja poco después, pero desperdició una clara ocasión frente al arco.

La respuesta del Toluca no tardó en llegar. Jesús Angulo apareció con un potente disparo que terminó en el fondo de las redes para igualar el marcador 1-1 antes del descanso, dejando el encuentro completamente abierto para la segunda mitad.

En el complemento, los universitarios retomaron la ventaja al minuto 63. Álvaro Angulo aprovechó un balón disputado por Uriel Antuna dentro del área y definió con precisión para colocar el 2-1 a favor del conjunto auriazul.

Sin embargo, el Toluca mostró personalidad en la recta final del encuentro. Diego Barbosa sorprendió con un potente disparo desde fuera del área tras un tiro de esquina, colocando el balón lejos del alcance del arquero Keylor Navas para firmar el 2-2.

El empuje escarlata encontró recompensa al minuto 77. Helinho filtró un balón para Angulo, quien envió un centro preciso que Paulinho remató de cabeza para marcar el 3-2 definitivo.

Con este triunfo, el Toluca llegó a 21 puntos y se mantiene en la parte alta de la tabla general, solo por detrás de Cruz Azul, mientras que Pumas perdió el invicto y se quedó con 16 unidades.

Pumas UNAM

Titulares:

Keilor Navas, Nathanael Ananias, Rodrigo López, Alan Medina, Olavio Vieira Junior, Adalberto Carrasquilla, Robert Morales, Jordan Carrillo, Pedro Vite, Álvaro Angulo, Ángel Azuaje.

Suplentes:

Miguel Paul, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, José Caicedo, Guillermo Martínez, César Garza, Jesús Rivas, Carlos Uriel Antuna, Antonio Leone, Dennis Ramírez.

⸻

Toluca

Titulares:

Hugo González, Diego Barbosa, Bruno Méndez, Franco Romero, Federico Pereira, Jesús Angulo, Luan Garcia, Pavel Pérez, Jesús Gallardo, Joao Paulo Dias, Jorge Díaz Price.

Suplentes:

Luis García, Antonio Briseño, Sebastián Córdova, Nicolás Castro, Helinho, Mauricio Isais, Oswaldo Virgen, Fernando Arce, Franco Rossi, Francisco Pumpido.