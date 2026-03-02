Rehabilitación de vialidades, prioridad para el gobierno de Huixquilucan: Contreras

Huixquilucan, Méx.- Durante la entrega de la repavimentación de mil 497 metros cuadrados con concreto hidráulico de las calles Loma y Loma Bonita en la comunidad de San Juan Yautepec, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco, explicó que la rehabilitación de las calles y vialidades de todo el territorio es una prioridad para su gobierno, toda vez que, desde hace más de una década, se busca cambiar la imagen urbana de Huixquilucan, pues impacta directamente en la calidad de vida de la población.

Dijo que como parte de los resultados del programa Huixquilucan Contigo 24/7, el gobierno municipal entregó la repavimentación de estas calles para seguir facilitando la conectividad, impulsando el desarrollo de este territorio y mejorando la calidad de vida de la población.

Contreras Carrasco dijo que, como parte de este programa de repavimentación, se mejoraron más de mil 490 metros cuadrados con concreto hidráulico de las calles Loma y Loma Bonita, en San Juan Yautepec, lo cual facilita el tránsito de vehículos y peatones en la Zona Tradicional, como se ha venido habiendo en este municipio desde hace más de 10 años.

“Estas calles son un gran beneficio para todos los habitantes de San Juan Yautepec, pues son de las vialidades con más flujo vehicular. Además, existen escuelas alrededor y, contar con calles en óptimas condiciones, fortalece la seguridad de los estudiantes, maestros y padres de familia, al disminuir el riesgo de accidentes. Continuaremos con obras públicas en beneficio de todos los habitantes de Huixquilucan, ese fue mi compromiso desde la pasada administración y lo estamos logrando”, expresó la alcaldesa.

La presidenta municipal apuntó que, para esta repavimentación, se destinó un monto mayor a 2.8 millones de pesos, recurso que el Gobierno de Huixquilucan puede destinar a obra pública al contar con finanzas sanas, además de que se cumple con otro compromiso con la comunidad de San Juan Yautepec, al atender sus necesidades con acciones eficientes.

La directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, explicó que, además de la construcción de la carpeta con concreto hidráulico, se llevaron a cabo distintos trabajos, como el mejoramiento de terracería para realizar pendientes y balizamiento en guarniciones.

“Es una obra que hacía falta en esta comunidad, pues transitan muchas personas diariamente y para nuestra presidenta municipal, Romina Contreras, es una gran prioridad que las vialidades tengan un nuevo rostro para que sean mucho más seguras y aumente la plusvalía de las viviendas aledañas”, dijo.

Agregó que se llevaron a cabo trabajos adicionales como la colocación de drenaje, a través de faenas de la comunidad, por lo que agradeció a los vecinos de sumarse al trabajo en equipo.