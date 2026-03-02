Refuerza PVEM estructura en EdoMéx con adhesión de Sue Ellen Bernal y exliderazgos priistas

Toluca, Méx.– El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad, José Couttolenc Buentello, encabezó la adhesión de la exdiputada federal y local Sue Ellen Bernal Bolnik, quien asumirá funciones como delegada regional y enlace político, en lo que calificó como un paso clave para fortalecer la estructura del partido en el oriente mexiquense.

Durante el acto político, Pepe Couttolenc aseguró que el Partido Verde “ha venido haciendo cosas extraordinarias en el Oriente del Estado de México”, y subrayó que la incorporación de Bernal Bolnik permitirá robustecer el trabajo territorial, particularmente en Tecámac y municipios vecinos.

“El Partido Verde ha venido haciendo cosas extraordinarias en el Oriente del Estado de México. La integración de Sue Ellen Bernal, quien ha sido diputada federal, diputada local y regidora, permite generar una estructura mucho más sólida en Tecámac. Estamos trabajando todos los días y seguimos sumando cuadros tanto de la sociedad civil como de otros partidos que vienen a enarbolar las causas a favor de la ciudadanía”, expresó.

En su mensaje, Sue Ellen Bernal agradeció la invitación del dirigente estatal, a quien reconoció apertura y visión para construir un partido con la fuerza del territorio.

“Un partido político se construye en cada comunidad y de la mano de la ciudadanía. Quienes hoy nos integramos estamos emocionadas y emocionados porque queremos contribuir a ese trabajo de territorio. Somos mujeres y hombres con trayectoria, pero sobre todo con el objetivo claro de que lo más importante es la gente”, afirmó.

La exlegisladora destacó que su decisión de incorporarse al Partido Verde obedeció a la coincidencia con un proyecto que, dijo, prioriza la cercanía con la población y la construcción comunitaria en los municipios.

“Cuando encuentras una opción fresca que te dice que lo más importante es la gente y que quiere construir desde el territorio, con compromiso hacia las comunidades, eso es determinante. Por eso tomé la decisión de sumarme”, puntualizó.

Sue Ellen Bernal también reconoció su origen político en una familia vinculada al PRI; sin embargo, sostuvo que su incorporación al Verde responde a una decisión personal basada en convicciones y en la identificación con el proyecto actual del partido.

Por su parte, el secretario de Acción Política del PVEM en la entidad, Miguel Sámano Peralta, dio la bienvenida a Bernal Bolnik y resaltó su experiencia legislativa tanto en el Congreso local como en el federal. “Reconozco en ella talento, capacidad y humildad. Hoy es un día histórico, en el marco del aniversario de la Fundación del Estado de México, porque esta adhesión fortalece a la familia verde y nos permite seguir creciendo en todo el territorio mexiquense”, señaló.

Junto con Sue Ellen Bernal, se integraron al Partido Verde diversos actores políticos y sociales del oriente del estado, entre ellos: Carlos Orozco Valero, décimo regidor de Tecámac; Alfredo Castañeda Hidalgo, líder social de Tecámac; Enrique Mazutti De Aquino, líder social de Zumpango; Gabriela Bardales Hernández, exdiputada federal y exregidora de Zumpango; Armando Ramírez Ramírez, expresidente municipal de Jaltenco; Rafael Compean León, exdiputado local de Teotihuacán; María Guadalupe Salazar Hernández, Homero Pocoroba Aizpuru, Martín González Portillo y Joaquín Flores Sibaja, exregidores de Tecámac; Abraham Molina Ramos, exregidor de Tonanitla; Ricardo Jiménez Ramírez, exregidor de Jaltenco; Hugo Lira Borja, expresidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Axapusco; Sergio Jesús López Contreras, expresidente del CDM del PRI y de Nueva Alianza en Coyotepec; Luis Leonel Domínguez Sánchez, Karen Maniarrez Almada, Rubén Morales Eliseo, Ana Alejandra Hernández Ayala, Josué Soriano Hernández, Daniel Mauricio Balderas y Eric Hernández Sánchez, líderes sociales y sectoriales de diversos municipios de la región.

Con estas incorporaciones, que contaron con el respaldo de Héctor Raúl García González, secretario de Organización del Partido Verde; y de Rosa Elva Barrera Flores, alcaldesa de Hueypoxtla, la dirigencia estatal afirmó que se consolida una estrategia de fortalecimiento territorial en el oriente mexiquense, con miras a ampliar su presencia política en municipios clave. “Seguimos sumando liderazgos que buscan impulsar un Estado de México de cambio, más sustentable y con más oportunidades para todas y todos”, concluyó Couttolenc.