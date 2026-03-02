En el Estado de México, todas y todos somos importantes: Gómez

Texcoco, Méx.- “En este 2026 reafirmamos nuestro compromiso con el humanismo, la fraternidad, la libertad y la unidad mexiquense. Todos tenemos derechos y obligaciones, todas y todos somos importantes porque somos hijos de esta tierra hermosa”, dijo la gobernadora Delfina Gómez Álvarez al encabezar la ceremonia por el 202 aniversario de la entidad y la Entrega de Preseas Estado de México 2025, a hombres y mujeres prominentes que han realizado aportes en los rubros científico, tecnológico, cultural, educativo, de salud e incluso deportivo, y que han contribuido al desarrollo sostenido de esta tierra mexiquense.

Ahí, en el teatro Elisa Carrillo del Centro Cultural Bicentenario, la mandataria reconoció públicamente y entregó galardones a ocho mujeres, cinco hombres y tres instituciones públicas que han contribuido a la grandeza de este estado, que es ejemplo de esfuerzo y unidad en torno a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante la representante de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Anaya, así como diputados, senadores, alcaldes de zona oriente y unos 500 asistentes a la ceremonia, Gómez Álvarez recordó a hombres y mujeres extraordinarios que ayudaron a construir la patria, como Sor Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, José Antonio Alzate, José María Luis Mora y Laura Méndez de Cuenca, entre otros, que con su visión y talento ayudaron a consolidar el pensamiento humanista de nuestros días.

También hizo un reconocimiento público a las fuerzas armadas de nuestro país, quienes el domingo pasado demostraron su valor y heroísmo enfrentando al crimen organizado en el estado de Jalisco. “Mando un abrazo fraterno a sus familias y les reitero que las fuerzas armadas cuentan con el respaldo absoluto de los mexiquenses”.

El evento, muy emotivo, tuvo su clímax durante la entrega de galardones en 15 categorías que se entregaron de la siguiente forma:

1.- Presea “José Antonio Alzate” (Ciencia, Tecnología e Innovación) para Alfonso Xavier Iracheta Cenecorta, por sus aportaciones en la planeación urbana y el desarrollo metropolitano, mediante la generación de conocimiento científico aplicado a políticas públicas de vivienda, movilidad y ordenamiento territorial. Su trabajo ha renovado los enfoques del urbanismo en México y América Latina.

2.- “Sor Juana Inés de la Cruz” (Arte y Cultura) para Virginia Alba Dionicio, por preservar la cultura otomí mediante joyería artesanal elaborada con ocoxal, fibra natural de pino. Su obra ha sido presentada en Alemania y Estados Unidos, y ha colaborado con Probosque en la promoción de este material forestal. Asimismo, impulsa la enseñanza de la lengua otomí.

3.- “Laura Méndez de Cuenca” (Pedagogía y Docencia) para Angélica Gómez Hernández, por sumar a la educación durante 48 años como maestra, directora, supervisora y actual encargada del despacho del sector educativo en Ecatepec. Fundó tres escuelas secundarias, impulsó comunidades profesionales de aprendizaje y ha formado a docentes en programas estatales.

4.- “Leona Vicario” (Periodismo e Información) para Veneranda Mendoza Herrera, periodista de investigación en el Estado de México y corresponsal de la revista Proceso y agencia Apro, en los que ha documentado el quehacer gubernamental, actos de corrupción y violaciones a derechos humanos. Su trabajo ha contribuido a la rendición de cuentas.

5.⁠- “Isidro Fabela” (⁠Al Mérito Cívico y Servicios a la Comunidad) para la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, por su investigación y vinculación comunitaria con proyectos de saneamiento de humedales, captación de agua pluvial y agricultura sostenible en el Estado de México.

6.- “Fidel Velázquez Sánchez” (Al Trabajo) para la enfermera Catalina Natividad Olvera González, por sus aportaciones a la seguridad y protección civil durante diez años en el parque ecológico Zacango, donde ha coordinado acciones preventivas y protocolos de actuación ante emergencias.

7.⁠- “Felipe Sánchez Solís” (⁠A la Juventud) para Claudia Azucena Francisco Morales, por su investigación en vacunas y bioterapéuticos, con participación en el desarrollo de una inmunización contra el virus Nipah en el La Jolla Institute for Immunology. Fue seleccionada como la única mujer mexicana en el curso de investigación y desarrollo de vacunas en Corea del Sur.

8.⁠- “Alfredo del Mazo Vélez” (⁠A la Contribución en el Servicio Público) para Susana Libién Díaz González, servidora pública durante más de 35 años en el Gobierno del Estado de México, donde impulsó mecanismos de participación ciudadana para la transparencia.

9.⁠- “⁠Al Impulso Económico” para Rosario Núñez Flores, por el impulso al arte textil como maestra artesana del rebozo en Tenancingo, rescatando y preservando técnicas ancestrales del empuntado y rapacejo tradicional.

10.⁠- “José Mariano Mociño” (⁠De la Preservación del Ambiente y la Sostenibilidad de los Recursos Naturales) para Raúl Domínguez Vences por preservar el medio ambiente mediante emprendimientos agropecuarios sustentables en el sur del Estado de México. Impulsó técnicas de labranza de conservación para regeneración de suelos.

11.⁠- “José María Luis Mora” (⁠A Quienes sin ser Mexiquenses Tengan Méritos Eminentes o Relevantes) para Valeria Palacios Cruz, por el desarrollo de soluciones tecnológicas con inteligencia artificial, robótica y drones para el monitoreo ambiental y atención de emergencias.

También con este galardón se premió al futbolista José Saturnino Cardozo por sus méritos deportivos como máximo goleador histórico del Deportivo Toluca, con 249 anotaciones y cuatro campeonatos de liga.

12.⁠- “José María Morelos” (⁠A la Defensa de los Derechos Humanos para Rodolfo Ignacio Gómez, por la defensa de los derechos humanos como consultor de la UNESCO, impulsando el derecho a la educación y la protección de la infancia en contextos de violencia.

13.-⁠ “León Guzmán” (⁠De la Seguridad, Protección Ciudadana o Procuración de Justicia) para la Unidad de Rescate Aéreo “Relámpagos”, por 31 años de servicio ininterrumpido, realizando más de 14,500 operaciones de ambulancia aérea, rescate en zonas de difícil acceso, combate de incendios forestales y atención a desastres.

14.⁠- “Andrés Molina” (⁠Al Mérito Agrario) para Carlos Juárez Guzmán, por sus aportaciones a la agricultura sustentable mediante la conservación de semillas nativas de maíz y frijol en el Banco de Germoplasma, integrando el conocimiento tradicional mazahua con prácticas agroecológicas para la regeneración de suelos y la soberanía alimentaria.

15.⁠- “Gustavo Baz Prada” (⁠De Medicina y Fomento a la Salud) para el Banco de Tejidos, por contribuir a la salud mediante el suministro de más de 16 mil tejidos humanos a hospitales del país entre 2022 y 2025.