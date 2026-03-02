El INE en EdoMéx está preparado para el proceso electoral del 2027: Martínez

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Luego de rendir protesta como nuevo Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de México, Martín Martínez Cortazar, afirmó que el organismo electoral está preparada para enfrentar los retos inmediatos, entre ellos una eventual reforma electoral y la organización del proceso electoral de 2027.

En entrevista, Martínez Cortazar destacó que a la Junta Local no le es ajena, pues ya ha trabajado previamente en la entidad, lo que le permite identificar con claridad las prioridades operativas.

Dijo que, como primera acción, sostendrá reuniones con las y los vocales ejecutivos para delinear los asuntos urgentes y establecer una agenda institucional que permita atenderlos con oportunidad y eficacia.

Y que su gestión estará guiada por el profesionalismo, la entrega y el respeto a los principios rectores del INE, con el objetivo de mantener la actividad institucional al más alto nivel.

En ese sentido, reconoció el trabajo realizado por la administración anterior, cuyos resultados en 2024 posicionaron a la Junta Local del Estado de México como una de las más eficientes del país.

Sobre la reforma electoral que está análisis en el Congreso, señaló que representa un reto relevante para las juntas locales; sin embargo, aclaró que aún es necesario conocer el contenido final para evaluar sus impactos.

“El INE será respetuoso de las decisiones del Poder Legislativo y proporcionará toda la información necesaria para un análisis responsable”, indicó.

Martínez Cortazar fue enfático al asegurar que, bajo ninguna circunstancia, una reforma electoral pondrá en riesgo los procesos electorales ni en el Estado de México ni a nivel nacional. “Pues toda reforma tiene como propósito mejorar la vida política y electoral del país”, indicó.

Finalmente, indicó que una vez definido el marco legal, se revisarán con detenimiento los ajustes necesarios, incluidos los relacionados con recursos económicos, para adecuar procedimientos sin afectar la calidad, eficiencia y racionalidad que distinguen al INE en la entidad.