ONU ha perdido peso internacional: Sheinbaum

Ciudad de México.- En la mañanera del pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se señaló que en los últimos años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha perdido fuerza, evidencia de ello, son los enfrentamientos que han derivado a conflictos armados que involucran a las potencias con mayor poder militar en el mundo y no con una resolución por vías diplomáticas.

En el ámbito nacional, el secretario del Trabajo y Prevención Social, Marath Baruch Bolaños López, aclaró todos los detalles de la publicación de la Reforma laboral de las 40 horas, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Nación; que incluye lo siguiente:

En ningún caso la reducción implica la reducción de sueldos, salarios, ni prestaciones de las personas trabajadoras; por primera vez se prohíben horas extras para menores de edad; la reducción de la jornada laboral se realizará de manera gradual, dos horas por año hasta concretar las 40 horas en el año 2023; además se establece la jornada de 40 horas a nivel constitucional, para garantizar este derecho a los trabajadores.

Por otro lado, la mandataria mexicana reaccionó a la investigación titulada “La Mansión Dorada de Maru Campos”, en la cual se revela una nueva mansión propiedad de María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, con valor catastral de 31 millones de pesos: “Se tiene que revisar el caso, si hay recursos federales de por medio puede investigar la Auditoria Superior”, mencionó Claudia Sheinbaum.

En otros temas relacionados con el petróleo, la presidenta Claudia Sheinbaum, descartó que México presente inconvenientes energéticos tras el aumento en el precio del petróleo derivado de los conflictos en medio oriente.

La mandataria mencionó que gran parte del avance de las empresas energéticas estatales se debe al esfuerzo de rescate de las últimas administraciones, ya que considera que el objetivo de la reforma energética de 2013 del expresidente, Enrique Peña Nieto, era privatizar las empresas estatales: “A la CFE y a PEMEX las fueron deshaciendo en empresitas, para hacer la Reforma de 2013. El grupo gobernante diseñó las leyes desde el exterior, ahora PEMEX ya es una solo empresa, desaparecieron las subsidiarias”, dijo la presidenta.

Para finalizar la conferencia matutina, se hizo la proyección de la sección “humanismo mexicano” con un video conmemorando la labor de Guillermo Prieto.