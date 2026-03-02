Aprehenden a colombiano por presunta extorsión a comercios en Calimaya

Calimaya, Méx. – Gracias a los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), se detuvo a un hombre que al parecer amedrentó a una mujer con quemar su local y a quien agredió físicamente, tras exigirle el pago de un supuesto préstamo.

Cuando los uniformados llevaban a cabo labores pertinentes con el Operativo Argos, mismo que busca inhibir delitos de alto impacto en zonas prioritarias, fueron alertados por una ciudadana, quien indicó que momentos antes un sujeto de nacionalidad colombiana la había agredido física y verbalmente, luego de exigirle el pago de un supuesto préstamo, esto a cambio de no incendiar su negocio: “Pagas o te quemo tu negocio”, afirma que le dijo a la víctima.

De acuerdo con datos aportados, calles más adelante, sobre la colonia Las Arboledas del poblado de San Andrés Ocotlán, se tuvo contacto con Dargüin “N”, de 25 años, quien al ser reconocido por la parte afectada y reconocer los hechos, al parecer ofreció a los uniformados la suma de mil 70 pesos en efectivo y un teléfono celular para evitar ser detenido.

Posterior a la lectura de los derechos que la ley consagra a su favor, el individuo fue presentado ante las autoridades correspondientes, cabe destacar que el sujeto podría pertenecer a una célula delictiva dedicada a exigir dinero dentro de la modalidad “gota a gota”, por lo que continuarán las investigaciones.