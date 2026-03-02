Mexiquenses corren con orgullo en el Maratón Internacional Lala

Dioney Hernández

Dioney Hernández 2 marzo, 2026

2 marzo, 2026 Deportes

EdoMex

EdoMex 0 Comments

Torreón, Coahuila.- La edición 37 del Maratón Internacional Lala volvió a confirmar su lugar como uno de los eventos atléticos más emblemáticos del país, al reunir a más de 4,500 corredores y convocar a cerca de 80 mil personas en las calles de la Comarca Lagunera. En esta histórica cita deportiva, los corredores mexiquenses tuvieron una participación destacada, refrendando su pasión por el atletismo y su compromiso con el deporte de fondo.

Año con año, un nutrido contingente del Estado de México viaja para ser parte de esta experiencia. En 2026 no fue la excepción. Decenas de atletas mexiquenses realizaron el trayecto con Promociones Atléticas PAVIGUE, combinando el reto deportivo con la convivencia familiar en uno de los maratones con mayor tradición en la República Mexicana. Para muchos, no se trata solo de completar los 42 kilómetros, sino de fortalecer lazos, sumar vivencias y representar con orgullo a su entidad.

Lo que comenzó en 1989 con apenas 434 corredores, hoy es una celebración multitudinaria que trasciende lo competitivo. María Luisa Marroquín, directora del Maratón Lala, destacó que la prueba nació como un regalo para La Laguna y se convirtió en una tradición que pertenece a la comunidad, donde generaciones completas han crecido compartiendo la ruta.

El impacto del evento también se refleja en el ámbito social. Desde 2018, la modalidad “Corredores con Causa”, en alianza con Fundación Lala, destina recursos a organizaciones locales, duplicando lo recaudado y garantizando apoyos significativos a instituciones beneficiadas.

En 2026, además, se presentó el Pabellón Lala, un espacio para que familias y acompañantes vivieran la experiencia más allá de la meta, reforzando el vínculo entre nutrición, comunidad y movimiento.

Para los mexiquenses, el Maratón Lala representa disciplina, constancia y orgullo. Cada primer fin de semana de marzo, no solo se corre una distancia: se reafirma el propósito de superarse, demostrar carácter y dejar huella en una de las rutas más simbólicas del atletismo nacional.