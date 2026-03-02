Con manifestación, médicos del Valle de Toluca exigen libertad para colega

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Familiares, médicos y residentes del Valle de Toluca exigieron justicia, libertad y un proceso judicial transparente para Jesús Fernando “N”, cirujano plástico acusado por el delito de homicidio en contra de un exdirector de seguridad pública de Metepec.

Con batas blancas y lonas en mano con consignas, las y los trabajadores de la salud caminaron las principales calles del Centro Histórico de Toluca, la demanda es que haya imparcialidad en el proceso de su colega, quien desde hace dos semanas está recluido en el Centro de Prevención y Rehabilitación Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez.

Además, demandaron que no se criminalice al gremio médico, ya que aseguraron que todo tipo de cirugía implica un riesgo, por tal motivo se le da a conocer al paciente y su familia.

La detención del especialista fue cumplimentada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, derivada del fallecimiento de Miguel Ángel Zapata Cisneros, exdirector de Seguridad Pública de Metepec en el año 2013.

Las y los inconformes expresaron su preocupación ante lo que consideran una tendencia a judicializar complicaciones médicas, lo que advirtieron que genera incertidumbre entre el gremio.

Afirmaron que existen otros casos similares en los que profesionales de la salud enfrentan procesos penales por situaciones derivadas de riesgos médicos.