UAEMéx refuerza salud femenina con estudios accesibles durante marzo

Toluca, Méx.- Inició marzo, considerado el mes dedicado a la salud de las mujeres, por ello, la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) lanzó una serie de paquetes médicos preventivos y estudios especializados con costos accesibles, dirigidos a fortalecer la atención integral y la detección oportuna de enfermedades.

Entre los servicios disponibles destaca la promoción de mastografías dos por uno con un costo de 500 pesos, estudio fundamental para la detección temprana del cáncer de mama, una de las principales causas de mortalidad entre mujeres en México.

Asimismo, la institución ofrece consulta ginecológica acompañada de estudio de Papanicolaou por 450 pesos, procedimiento clave para identificar y prevenir el cáncer cervicouterino.

Como parte de las acciones de prevención, también se incluye el paquete de consulta de medicina general más densitometría ósea por 470 pesos, examen que permite evaluar la salud de los huesos y detectar enfermedades como la osteoporosis.

De igual forma, la clínica universitaria incorporó estudios especializados como la prueba PCR para detección de enfermedades urogenitales acompañada de consulta ginecológica, con un costo de 550 pesos, orientada a la identificación temprana de infecciones que pueden afectar la salud reproductiva.

Para mujeres embarazadas, la CMS ofrece control prenatal más ultrasonido obstétrico por 250 pesos, con el objetivo de dar seguimiento oportuno al desarrollo del embarazo y contribuir a la prevención de riesgos materno-infantiles.

Autoridades universitarias señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia institucional enfocada en promover la cultura de la prevención y facilitar el acceso a servicios médicos especializados tanto para la comunidad universitaria como para el público en general.

Las personas interesadas pueden agendar citas a través del portal oficial citascms.uaemex.mx o comunicarse a los teléfonos 722 212 8027 y 722 219 4122, extensiones 118 y 140.