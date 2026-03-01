Detienen en Nezahualcóyotl a presunto homicida

Nezahualcóyotl, Méx.– Elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl lograron la detención y posterior vinculación a proceso de un masculino presuntamente responsable del delito de homicidio por disparo de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero, cuando integrantes del Sector 8 “Metro”, del Grupo Metropolitano Titanes y de la Unidad de Investigación del Delito fueron alertados sobre detonaciones de arma de fuego y la posible huida de los involucrados a bordo de motocicletas, mientras realizaban recorridos de vigilancia preventiva en la colonia Metropolitana Segunda Sección.

Al arribar al punto, los oficiales detectaron una motocicleta color negro, sin placas de circulación, con dos masculinos a bordo, por lo que iniciaron una persecución. Durante la movilización, los sujetos cayeron del vehículo y uno de ellos intentó escapar a pie; sin embargo, fue alcanzado y detenido. El individuo se identificó como Marcos Jair, de 22 años de edad.

En el lugar también fue localizado un vehículo color blanco con un masculino en su interior que ya no contaba con signos vitales y presentaba diversos impactos por proyectil de arma de fuego. Asimismo, se aseguraron indicios balísticos en la zona, la cual fue acordonada para su preservación y posterior intervención de las autoridades competentes.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público especializado en homicidios, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente. Tras las diligencias legales, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso, por lo que enfrentará el procedimiento conforme a derecho.

Con estas acciones, la Policía Municipal refrenda su compromiso de actuar con firmeza ante hechos delictivos y de trabajar de manera coordinada para garantizar la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía.