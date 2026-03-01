SMSEM inicia capacitación sobre Promoción Vertical y Horas Adicionales

Toluca, Méx.- Cientos de docentes de las 14 regiones sindicales de la entidad arrancaron este fin de semana los Cursos de Preparación para los procesos de Promoción Vertical y Horas Adicionales en Educación Básica, estrategia impulsada por la dirigencia que encabeza Jenaro Martínez Reyes al frente del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM).

La capacitación, coordinada por la Dirección de Profesionalización Docente, forma parte del acompañamiento permanente que el sindicato brinda a las y los maestros que buscan mejorar su situación laboral mediante los procesos oficiales de evaluación.

Con sedes distribuidas en toda la entidad, el SMSEM acerca esta preparación académica a la base magisterial mediante un esquema de 20 horas presenciales y 20 horas de autoestudio, al término del cual se entrega constancia con validez oficial.

Las inscripciones continúan abiertas en cada una de las Casas Sindicales, por lo que las y los docentes interesados aún pueden integrarse presentando su último comprobante de percepciones y deducciones, credencial del SMSEM e identificación oficial.

De manera paralela, el Comité Ejecutivo Estatal prepara los cursos de Admisión a Educación Básica, Admisión a Educación Media Superior, Promoción Vertical en Educación Media Superior, Admisión para Normalistas, Promoción Horizontal y Sindicalismo y Educación, ampliando así la oferta formativa para el magisterio mexiquense.