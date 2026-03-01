Diez liderazgos del PRI en Toluca se suman a Proyecto 21 de Ricardo Moreno

Toluca, Méx.- Con una adhesión que sacude el tablero político local, al menos 10 liderazgos con trayectoria en el PRI en Toluca anunciaron su incorporación a Proyecto 21 que encabeza Ricardo Moreno Bastida.

Al asegurar que el tricolor dejó de tomarlos en cuenta, cerró espacios y nunca consideró a la estructura territorial, además de que nunca privilegió las causas sociales como bandera real de trabajo, los más de 10 liderazgos que representan 314 seccionales, que se traducen en alrededor de 40 mil priistas, coincidieron en señalar que hoy optan por caminar en una ruta distinta, enfocada en organización comunitaria, cercanía con la ciudadanía y resultados en territorio.

Durante este encuentro, Eladio Hernández Álvarez, ex Secretario de Organización del PRI en Toluca, y Verónica Susana Tenorio Ambriz, ex Secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil de la organización México Nuevo Toluca (adherente al PRI Estatal), coincidieron en que su decisión responde a un cambio de etapa: sumar esfuerzos en un proyecto que prioriza el trabajo directo con la gente y la atención a las necesidades sociales.

En su mensaje, el presidente municipal de Toluca y líder estatal de Proyecto 21, Ricardo Moreno Bastida, afirmó que este paso tendrá impacto en la vida social y política de Toluca en los próximos años. Reiteró que la ciudad necesita un nuevo rumbo basado en el trato parejo, el fin de los privilegios y la recuperación del tejido comunitario, con acciones que lleguen a las comunidades y no se concentren únicamente en el centro.

Moreno Bastida sostuvo que Toluca tiene potencial económico y posición estratégica, pero que durante décadas se deterioró la vida cotidiana por prácticas que privilegiaron intereses particulares.

Con la presencia también del dirigente de dicha agrupación Alejandro Gutiérrez Luna y el líder de Juventud 21 Ricardo Moreno Pegueros, señaló que Proyecto 21 se construye desde la participación social y la organización comunitaria, con acciones que hoy se reflejan en programas como Toluca se pone guapa y Toluca se llena de luz, orientados a mejorar espacios públicos, entornos escolares y servicios, con ciudadanía organizada y gobierno cercano.

Por su parte, Paola Jiménez Hernández, diputada local, integrante de Proyecto 21 y Presidenta de la Asociación Jefas, reconoció el trabajo territorial de quienes hoy se suman y llamó a dejar atrás etiquetas para concentrarse en resultados y justicia social. Reafirmó que la política solo tiene sentido cuando sirve para mejorar la vida de la gente y sostuvo que en Proyecto 21 el compromiso se mide por trabajo, no por herencias ni privilegios.

Con estas incorporaciones, Proyecto 21 informó que mantendrá su ruta de crecimiento territorial, sumando liderazgos comunitarios y sociales para fortalecer una agenda de transformación con acciones concretas, cercanía permanente y resultados para Toluca.

Entre los líderes que se suman destacan: Carolina Álvarez Mendoza, Wilfrido Avilés Rivera, Eladio Hernández Álvarez, Gabino Blas Zarza Sánchez, Jorge Monroy, Eliza Delgado Trejo, Verónica Susana, Tenorio Ambriz, Margarita Manjarrez Sánchez, Cristina Ruiz Sánchez, Raúl Alonso Islas Salinas, Lizbeth Mauricio Calixto.