Renueva gobierno de Naucalpan parque vehicular de Servicios Públicos

Naucalpan, Méx..- El alcalde Isaac Montoya Márquez, entregó la renovación de más de 298 vehículos de Servicios Públicos con nueva cromática y equipados con más de 750 neumáticos nuevos, en beneficio de las y los trabajadores que acuden en las unidades a realizar labores de recolección de desechos sólidos, podas, bacheo, cambio de luminarias y en general trabajos que contribuyen a mantener en buen estado las calles y espacios públicos dejando Huellas de la Transformación en las comunidades.

En presencia del secretario general del SUTEYM Sección Naucalpan, Tomás Palomares Parra y de Erick Palomares Parra, el presidente municipal recalcó que junto con los trabajadores se comparten principios, pero también fines como dotarlos de las mejores herramientas y el objetivo máximo de llevar bienestar a las comunidades.

En el Parque Naucalli, donde se congregaron trabajadoras y trabajadores del SUTEYM, Montoya Márquez, agradeció el trabajo realizado que se refleja en el ánimo de las personas que han reconocido las diversas obras y Huellas de la Transformación en parques, jardines y espacios públicos.

“Compartimos principios, pero también compartimos fines y logros, y por un lado, dignificar a nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, que cada vez cuenten con mejores elementos para desempeñar su trabajo, pero lo más importante es que esto es un tema de que hay una lealtad compartida, un compromiso compartido, el propósito del bienestar general del pueblo, de los vecinos y las vecinas de Naucalpan”, afirmó el Alcalde.

Agregó que, se ha dado una buena gestión de los recursos y también se han destinado a obras que benefician al pueblo, con la inversión de más de mil millones de pesos destinados a obra pública, además de apoyar proyectos como la reconstrucción del Periférico Norte y el Mexicable Línea 3, entre otros, proyectos encabezados por el Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez.

Reiteró su agradecimiento a los trabajadores del SUTEYM, de quienes dijo han laborado de una manera formidable con el programa Huellas de la Transformación, con el que se llega a las comunidades, los fraccionamientos y los pueblos para llevar la justicia social que se les ha negado durante décadas.

“Quiero agradecerles de corazón el que me tengan la confianza, especialmente con Tomás Palomares, con quien tenemos una nueva forma de hacer política que requiere de una visión y una perspectiva distinta que es hasta generacional. Aquí hay honor de por medio y lo vamos a cumplir para seguir dignificando a las y los trabajadores suteymistas, pero también para seguir dando resultados a Naucalpan en unidad en los principios y en unidad en los fines”.

Por su parte, Tomas Palomares Parra, felicitó al alcalde Isaac Montoya por su trabajo y también la labor de la Dirección de Servicios Públicos y darle un buen resultado, mencionó que no es fácil dotar de neumáticos al parque vehicular, que sin duda se ve reflejado en el servicio que se presta a la comunidad.

“La comunidad es la que debe ver que el municipio está haciendo las cosas bien y hasta hoy me parece que el presidente municipal lo está haciendo extraordinariamente bien con mucha obra en la calle cerca de la comunidad”, dijo Palomares Parra.