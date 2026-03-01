Participarán 2 mil jóvenes de Neza en el curso de ingreso a bachillerato

Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo encabezó la inauguración del Curso de Preparación para Ingreso a Nivel Medio Superior y Superior 2026, en el que participarán 2 mil estudiantes, en modalidad de fines de semana y entre semana, con horarios matutinos y vespertinos.

Cerqueda Rebollo dijo que en Nezahualcóyotl la educación de las y los jóvenes es una prioridad, por ello se invierte en brindarles herramientas de preparación académica para que continúen con sus estudios, refuercen sus conocimientos y enfrenten con mayor seguridad los retos de su siguiente etapa escolar.

Esta es la primera ocasión en que el municipio implementa un curso dirigido también a aspirantes de nivel superior, ampliando el acompañamiento educativo para quienes buscan ingresar a universidades e instituciones de educación superior, permitiendo que las y los estudiantes elijan el horario que mejor se adapte a sus actividades.

Informó el gobierno municipal que los alumnos inscritos recibirán clases de un cuerpo docente integrado por 40 profesores expertos y altamente capacitados.

El curso ofrece opciones flexibles para adaptarse a las necesidades de las y los alumnos, ya que cuenta con grupos de fin de semana que iniciaron actividades el 28 de febrero, en turnos de 09:00 a 13:00 horas o de 13:30 a 17:30 horas.

Además, habrá grupos entre semana cuyas actividades comenzarán el 2 de marzo, con sesiones de lunes a viernes, en horarios de 09:00 a 11:00 de la mañana o de 16:00 a 18:00 horas. Tiempo en el que no sólo reforzarán conocimientos académicos, sino también orientarán a los estudiantes en la elección de la carrera que desean.

Cabe señalar que la ceremonia inaugural también contó con la presencia de Joshua Samuel Vilchis Morales, alumno destacado del 2025; Marisol Amairani Romero Gamboa, profesora del curso; Carlos Avilés Osorio, director de Gobierno; y Erika Vianey Potrero Terán, directora de Educación de Nezahualcóyotl.

Con este programa, totalmente gratuito, el gobierno municipal consolida su compromiso de generar oportunidades educativas y acompañar a las nuevas generaciones en su crecimiento profesional, consolidando un sistema de apoyo integral que acompaña a los estudiantes en cada paso de su desarrollo académico.